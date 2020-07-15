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Озеро

Новая зона отдыха появится в Джизакской области

Telegram/Uzbekistan.travel
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200715/14544883/Novaya-zona-otdykha-poyavitsya-v-Dzhizakskoy-oblasti.html

На территории Айдар-Арнасайской системы озер планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма и транспортную инфраструктуру.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Новая зона отдыха для туристов будет создана на территории Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.travel.

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В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру, наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха. Для развития зоны будут привлечены предприниматели. 

Айдар-Арнасайская система озер — система бессточных озер на территории Джизакской и Навоийской областей, включающая в себя озера Айдаркуль, Тузкан и Восточно-Арнасайское, расположенные на востоке пустыни Кызылкум.

Ранее сообщалось, что на базе пустующих и заброшенных зон отдыха в поселке Нанай Янгикурганского района Наманганской области будут созданы современные туристические объекты. В соответствии с указом президента, к работам планируется привлечь местных и иностранных инвесторов.

Теги:
отдых, Джизакская область, Узбекистан, Туризм



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