Новая зона отдыха появится в Джизакской области

На территории Айдар-Арнасайской системы озер планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма и транспортную инфраструктуру.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Новая зона отдыха для туристов будет создана на территории Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.travel.

В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру, наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха. Для развития зоны будут привлечены предприниматели.

Айдар-Арнасайская система озер — система бессточных озер на территории Джизакской и Навоийской областей, включающая в себя озера Айдаркуль, Тузкан и Восточно-Арнасайское, расположенные на востоке пустыни Кызылкум.

Ранее сообщалось, что на базе пустующих и заброшенных зон отдыха в поселке Нанай Янгикурганского района Наманганской области будут созданы современные туристические объекты. В соответствии с указом президента, к работам планируется привлечь местных и иностранных инвесторов.