Новая зона отдыха появится в Джизакской области

В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру, наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха. Для развития зоны будут привлечены предприниматели.
Айдар-Арнасайская система озер — система бессточных озер на территории Джизакской и Навоийской областей, включающая в себя озера Айдаркуль, Тузкан и Восточно-Арнасайское, расположенные на востоке пустыни Кызылкум.
Ранее сообщалось, что на базе пустующих и заброшенных зон отдыха в поселке Нанай Янгикурганского района Наманганской области будут созданы современные туристические объекты. В соответствии с указом президента, к работам планируется привлечь местных и иностранных инвесторов.
В качестве позитивных шагов спецдокладчик выделил создание Высшего судейского совета, реорганизацию судебной системы, увеличение числа оправдательных приговоров, а также новые процедуры отбора и назначения судей.