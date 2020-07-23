Сколько туристов посетило Узбекистан с начала пандемии - Госкомстат

Иностранные граждане, прибывшие в Узбекистан из стран СНГ, составили 1 млн 161 тыс. человек, что достигло 95,5% от их общего числа.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Количество посетивших Узбекистан туристов за время пандемии сократилось на 60%, пишет Госкомстат.

"С марта 2020 года Узбекистан прекратил все авиа- и железнодорожные сообщения, однако спад в сфере туризма отмечался уже в конце января. В январе-марте было 1,2 миллиона иностранных туристов, а в апреле-июне — 2,1 тысяч", - говорится в сообщении.

Иностранные граждане, прибывшие в Узбекистан из стран СНГ, составили 1 млн 161 тыс. человек, что достигло 95,5% от их общего числа, из дальнего зарубежья – 54,8 тыс. человек (4,5% от их общего числа).

Напомним, уже совсем скоро новая зона отдыха для туристов будет создана на территории Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области.

Новая зона отдыха появится в Джизакской области >>

В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру, наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха. Для развития зоны будут привлечены предприниматели.