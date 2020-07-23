16:10 23 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Туристы прогуливаются в Самарканде, Узбекистан

Сколько туристов посетило Узбекистан с начала пандемии - Госкомстат

© CC BY 2.0 / Fulvio Spada / Shah-i-Zinda, Samarkand
Туризм
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200723/14610623/Skolko-turistov-posetilo-Uzbekistan-s-nachala-pandemii---Goskomstat.html

Иностранные граждане, прибывшие в Узбекистан из стран СНГ, составили 1 млн 161 тыс. человек, что достигло 95,5% от их общего числа.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Количество посетивших Узбекистан туристов за время пандемии сократилось на 60%, пишет Госкомстат.

"С марта 2020 года Узбекистан прекратил все авиа- и железнодорожные сообщения, однако спад в сфере туризма отмечался уже в конце января. В январе-марте было 1,2 миллиона иностранных туристов, а в апреле-июне — 2,1 тысяч", - говорится в сообщении.

Иностранные граждане, прибывшие в Узбекистан из стран СНГ, составили 1 млн 161 тыс. человек, что достигло 95,5% от их общего числа, из дальнего зарубежья – 54,8 тыс. человек (4,5% от их общего числа).

Напомним, уже совсем скоро новая зона отдыха для туристов будет создана на территории Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области.

Новая зона отдыха появится в Джизакской области >>

В частности, там планируется организовать пляжи, развивать водные виды туризма, транспортную инфраструктуру, наладить регулярные автобусные сообщения для перевозки пассажиров к месту отдыха. Для развития зоны будут привлечены предприниматели. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, туристический бизнес, туристы, турист



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сбежать от суеты: красоты Горного Алтая - фотолента
Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус
Пассажиры московского Шереметьево теперь могут сдать тест на COVID-19 — видео
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться