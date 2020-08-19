В Ташкенте пройдет онлайн-марафон в поддержку гидов

Мероприятие призвано поддержать гидов в столь сложный для них период, вызванный распространением пандемии COVID-19.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Институт развития туризма при Государственном комитете по развитию туризма и Всемирная федерация ассоциаций туристских гидов (WFTGA) готовят к запуску онлайн-марафон "Мост дружбы. Гид 2020: новые возможности и перспективы", сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Марафон пройдет с 20 по 25 августа 2020 года. Участие в нем примут более 1000 человек из 25 стран по всему миру.

Мероприятие призвано поддержать гидов в столь сложный для них период, вызванный распространением пандемии COVID-19.

Гиды со всего мира соберутся в Ташкенте на международный форум >>

Напомним, в конце прошлого года рынок туризма в Узбекистане планировали изменить - с этой целью разработали новый проект указа президента.

Документом, в частности, предлагается установить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года услуги гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников приравнивают к видам деятельности, по которым выдаются временные трудовые удостоверения самозанятым гражданам.