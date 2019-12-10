Самозанятые гиды и duty-free: что ждет рынок туризма Узбекистана в новом году

С 1 июля 2020 года планируется запустить Единую систему учета туристского сбора и отменить порядок регистрации иностранных граждан. Больше нововведений - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Рынок туризма в Узбекистане будет изменен, сообщается в новом проекте указа президента республики.

В частности, предлагается установить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2020 года:

- сумма НДС, уплаченная при ввозе туристическими компаниями новых автомобилей, предназначенных для перевозки 8 и более человек, включая водителя, возмещается за счет средств Государственного бюджета;

- услуги гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников приравниваются к видам деятельности, по которым выдаются временные трудовые удостоверения самозанятым гражданам.

Также предлагается отменить с 1 июля 2020 года порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Узбекистана на срок визового (безвизового) режима, но не более 30 календарных дней.

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Соответственно, Uzbekistan Airports рекомендуют принять меры по:

- созданию до конца 2020 года на отводимых земельных участках современных автомобильных стоянок, кафе, ресторанов, минибанков, гостиниц, фудтраков и другой соответствующей инфраструктуры, в том числе на условиях государственно-частного партнерства;

- открытию до 1 июля 2020 года во всех международных аэропортах страны магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) на основе государственно-частного партнерства.

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Более того, с 1 июля 2020 года планируется запустить Единую систему учета туристского сбора. Туристам также хотят разрешить вести в Узбекистане археологические разведки и раскопки.

А до 1 января 2023 года планируется освободить компании от уплаты таможенных платежей при ввозе авиационного топлива и горюче-смазочных материалов, а также сырья для подготовки авиационного топлива и горюче-смазочных материалов.