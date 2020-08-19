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Электропоезд Шарк. Архивное фото

Национальный ж/д перевозчик объявил о новом этапе возобновления движения поездов

O'zbekiston temir yo'llari
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200819/14802327/Natsionalnyy-zhd-perevozchik-obyavil-o-novom-etape-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov.html

При этом в АО "Узбекистон темир йуллари" напоминают, что на территории вокзалов и в вагонах поездов пассажиры должны соблюдать правила санитарной гигиены.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Запущен очередной этап возобновление движения междугородних электропоездов. В АО "Узбекистон темир йуллари" утвердили направления по которым с 22 августа 2020 года будут курсировать поезда.

  • № 6440 Ходжикент – Узбекистан;
  • № 6442 Ходжикент – Ташкент;
  • № 6429 Ташкент – Ходжикент;
  • № 6430 Ходжикент – Ташкент;
  • № 6435 Ташкент – Ходжикент;
  • № 6436 Ходжикент – Ташкент;
  • № 6437 Ташкент – Ходжикент;
  • № 6441 Ташкент – Ходжикент;
  • № 6414 Ташкент – Гулистан;
  • № 6413 Гулистан – Ташкент;
  • № 6418 Ташкент-Сырдарья;
  • № 6407 Сырдарья – Ташкент.

При этом ж/д перевозчик напоминает, что на территории вокзалов и в вагонах поездов пассажиры должны соблюдать правила санитарной гигиены.

Напомним, с 15 августа запущены поезда по некоторым внутренним маршрутам. Высокоскоростной Afrosiyob начал курсировать по направлению Ташкент - Бухара - Ташкент. Поезда отправились также по маршрутам Ташкент – Самарканд – Карши – Ташкент и Ташкент – Андижан – Ташкент.

С 15 августа возобновилось авиасообщение из Ташкента в Нукус, Ургенч (три раза в неделю), Термез (два раза в неделю) и обратно. Пассажиры могут приобрести билеты в кассах, а также онлайн.

Теги:
Карантин, Узбекистан, Узбекистон темир йуллари, движение поездов, электропоезд, Поезд



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