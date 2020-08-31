Дать туризму "второе дыхание": какие сюрпризы ждут гостей Бухарской области

Представители туристической сферы надеются, что новые объекты и направления, открывающиеся в период пандемии, послужат для нее условным аппаратом ИВЛ и позволят вырваться из кризиса с наименьшими потерями.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Туристическая сфера Узбекистана переживает острую нехватку кислорода, заявил корреспонденту Sputnik директор Департамента по развитию туризма Бухарской области Сухробжон Бобокалонов.

Однако, отметил он, в этот непростой период есть возможность заняться развитием необходимой инфраструктуры, особенно в Бухаре, без которой невозможно представить туризм в Узбекистане.

"Это затишье как нельзя лучше подходит для создания новых предложений, туристических направлений и объектов. Ведь, по сути, нам сейчас нечем больше заняться, кроме как работать над улучшением качества отдыха", — сказал Бобокалонов.

По данным департамента, турпоток в страну в последние годы непрерывно растет. Только Бухару в 2019-м посетило порядка 3,7 миллиона туристов, 600 тысяч из которых — иностранцы.

"Мы наблюдаем настоящий наплыв гостей. Это создает своеобразную пробку в исторических городах. Поэтому очень важно разгрузить их, создав новые туристические объекты", — отметил эксперт.

Эти задачи возложены на открывшиеся в августе курортную зону Silk Road Family Resort на побережье Тудакульского водохранилища и туристический кластер Bukhara Desert Oasis & Spa в песках Ромитанского района.

Говоря о последнем, стоит отметить, что в Узбекистане подобных этнографических объектов еще не было. Он создан на 10 гектарах в глухой пустынной степи, имеет пляж, животноводческую ферму, оздоровительный SPA-комплекс, трассу для авторалли и квадроциклов, конюшню и, конечно, рестораны и бары. Находится в часе езды от Бухары.

Еду готовят из продуктов, выращенных здесь же, в пустыне, при помощи капельного орошения, потому это именно кластер.

Bukhara Desert Oasis & Spa Sputnik

Bukhara Desert Oasis & Spa Sputnik

Bukhara Desert Oasis & Spa Sputnik

Bukhara Desert Oasis & Spa Sputnik 1 / 4 Sputnik Bukhara Desert Oasis & Spa

Примечательно, что на территории нет привычных гостиниц. Вместо них — осовремененные юрты с кондиционерами и телевизорами. Правда, существуют проблемы с мобильной связью и Интернетом, но это, пожалуй, в какой-то степени плюс: есть возможность "отключиться" от привычной жизни.

"Новые направления туризма могут заинтересовать иностранную молодежь, поскольку это другая атмосфера — тематическая, которой нет в городе. Привлекает она и местных жителей", — заявил Бобокалонов.

По его словам, департамент очень заинтересован в подобных проектах и надеется, что другие предприниматели тоже начнут создавать нечто подобное.