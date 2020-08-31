Дать туризму "второе дыхание": какие сюрпризы ждут гостей Бухарской области

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Туристическая сфера Узбекистана переживает острую нехватку кислорода, заявил корреспонденту Sputnik директор Департамента по развитию туризма Бухарской области Сухробжон Бобокалонов.
"Это затишье как нельзя лучше подходит для создания новых предложений, туристических направлений и объектов. Ведь, по сути, нам сейчас нечем больше заняться, кроме как работать над улучшением качества отдыха", — сказал Бобокалонов.
По данным департамента, турпоток в страну в последние годы непрерывно растет. Только Бухару в 2019-м посетило порядка 3,7 миллиона туристов, 600 тысяч из которых — иностранцы.
"Мы наблюдаем настоящий наплыв гостей. Это создает своеобразную пробку в исторических городах. Поэтому очень важно разгрузить их, создав новые туристические объекты", — отметил эксперт.
Говоря о последнем, стоит отметить, что в Узбекистане подобных этнографических объектов еще не было. Он создан на 10 гектарах в глухой пустынной степи, имеет пляж, животноводческую ферму, оздоровительный SPA-комплекс, трассу для авторалли и квадроциклов, конюшню и, конечно, рестораны и бары. Находится в часе езды от Бухары.
Еду готовят из продуктов, выращенных здесь же, в пустыне, при помощи капельного орошения, потому это именно кластер.
- Bukhara Desert Oasis & SpaSputnik
- Bukhara Desert Oasis & SpaSputnik
- Bukhara Desert Oasis & SpaSputnik
- Bukhara Desert Oasis & SpaSputnik
Примечательно, что на территории нет привычных гостиниц. Вместо них — осовремененные юрты с кондиционерами и телевизорами. Правда, существуют проблемы с мобильной связью и Интернетом, но это, пожалуй, в какой-то степени плюс: есть возможность "отключиться" от привычной жизни.
"Новые направления туризма могут заинтересовать иностранную молодежь, поскольку это другая атмосфера — тематическая, которой нет в городе. Привлекает она и местных жителей", — заявил Бобокалонов.
По его словам, департамент очень заинтересован в подобных проектах и надеется, что другие предприниматели тоже начнут создавать нечто подобное.