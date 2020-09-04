National Geographic расскажет про Узбекистан и ташкентское метро

На онлайн-встрече обсуждались четыре истории, описывающие страну и проект Nat Geo Photocamp, направленный на улучшение навыков фотографа среди молодежи.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. 19 августа состоялась онлайн-встреча между группой экспертов Государственного комитета по развитию туризма и главой Отдела планирования телеканала National Geographic Катериной Солт, а также директором канала по сотрудничеству в сфере туризма Ниту Кэмбойем, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

На видеоконференции стороны обсудили план, предложенный экспертами National Geographic по освещению туристического потенциала Узбекистана на данном телеканале и его страницах в социальных сетях.

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Представители канадского телеканала выдвинули метод рассказа о туризме через – storytelling approach. На онлайн-встрече обсуждались четыре истории, описывающие страну и проект Nat Geo Photocamp, направленный на улучшение навыков фотографа среди молодежи.

На одном из слайдов презентации говорится о путешествии по Ташкентскому метро.

"Фотограф Nat Geo запечатлит потрясающие произведения искусства на каждой станции с их собственного, уникального ракурса", – говорится в тексте презентации.

Планируется, что проекты будут реализовываться в течение двух лет.

Первый этап начнется весной 2021 года со съемок рассказов, а к концу года будет представлен для широкой публики на всех платформах National Geographic. На втором этапе проекта материалы о туризме в Узбекистане будут транслироваться по телевидению и в печатных изданиях.