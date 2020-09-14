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Туристы во время экскурсии

В СНГ будут оперативнее помогать турбизнесу в связи с COVID-19

Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200914/14974385/V-SNG-budut-operativnee-pomogat-turbiznesu-v-svyazi-s-COVID-19.html

Республикой Узбекистан была выдвинута инициатива о создании оперативной группы реагирования при Совете по туризму СНГ.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Совет по туризму СНГ создаст оперативную группу реагирования для поддержки туристическим компаниям стран Содружества в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Госкомитета по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана.

"Республикой Узбекистан была выдвинута инициатива о создании оперативной группы реагирования при Совете по туризму СНГ. Данная инициатива была одобрена и поддержана Исполкомом СНГ", - говорится в сообщении на сайте Госкомтуризма по итогам форума.

В задачи новой группы на уровне руководителей управлений турведомств стран Содружества планируется наладить обмен информацией о ситуации с пандемией в туристической отрасли, новых требованиях к международным туристическим поездкам, а также решать проблемы, связанные с подготовкой к новому туристическому сезону.

Туристические информационные центры в Узбекистане начнут работать по-новому >>

Представители турбизнеса обратились к туристским ведомствам стран СНГ принять меры по ускоренному прохождению туристами международных пограничных пунктов пропусков между странами Содружества.

"Предложено также рассмотреть унификацию требований по соблюдению мер санитарной безопасности, а также сертификацию государств-членов СНГ на соответствие высоким стандартам безопасности от COVID-19", - добавили в Госкомтуризма.

Теги:
СНГ, СНГ, СНГ, Узбекистан, Узбекистан, Госкомтуризм, Узбектуризм, туристы, турист, Туризм



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