В СНГ будут оперативнее помогать турбизнесу в связи с COVID-19

Республикой Узбекистан была выдвинута инициатива о создании оперативной группы реагирования при Совете по туризму СНГ.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Совет по туризму СНГ создаст оперативную группу реагирования для поддержки туристическим компаниям стран Содружества в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Госкомитета по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана.

"Республикой Узбекистан была выдвинута инициатива о создании оперативной группы реагирования при Совете по туризму СНГ. Данная инициатива была одобрена и поддержана Исполкомом СНГ", - говорится в сообщении на сайте Госкомтуризма по итогам форума.

В задачи новой группы на уровне руководителей управлений турведомств стран Содружества планируется наладить обмен информацией о ситуации с пандемией в туристической отрасли, новых требованиях к международным туристическим поездкам, а также решать проблемы, связанные с подготовкой к новому туристическому сезону.

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Представители турбизнеса обратились к туристским ведомствам стран СНГ принять меры по ускоренному прохождению туристами международных пограничных пунктов пропусков между странами Содружества.

"Предложено также рассмотреть унификацию требований по соблюдению мер санитарной безопасности, а также сертификацию государств-членов СНГ на соответствие высоким стандартам безопасности от COVID-19", - добавили в Госкомтуризма.