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Узбекистан и Казахстан обсудили открытие авиарейса между Ургенчем и Актау

© Sputnik / Максим Богодвид
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200917/14998992/Uzbekistan-i-Kazakhstan-obsudili-otkrytie-aviareysa-mezhdu-Urgenchem-i-Aktau.html

По мнению сторон, такая инициатива будет способствовать развитию туристических потоков между Узбекистаном и Казахстаном.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Представители авиакомпании Узбекистана и Казахстана в формате видеоконференции обсудили возможности запуска регулярных рейсов между Ургенчем и Актау, передает ИА Dunyo. По мнению сторон, такая инициатива будет способствовать развитию туристических потоков между Узбекистаном и Казахстаном.

В ходе дискуссии директор аэропорта Актау выразил готовность развивать сотрудничество с воздушными гаванями Узбекистана.

Стороны рассмотрели также другие вопросы, связанные с развитием туризма. Было обращено внимание, что туркомпаниям обоих государств для привлечения путешественников из третьих стран необходимо разработать совместные туристические маршруты, пакеты услуг, программы, включающие поездки по историческим центрам Узбекистана и Казахстана.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
Государственные границы Узбекистана и Казахстана остались закрытыми

Напомним, Узбекистан и Казахстан с 11 сентября официально возобновили регулярное воздушное сообщение. 

Авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana равнозначно будут осуществлять пятничные полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.

Между тем Узбекистан также начал поэтапное возобновление международного авиасообщения и с другими странами: Германией, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией.

Теги:
Казахстан, Узбекистан, Ургенч, новый рейс, Туризм



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