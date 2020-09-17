Узбекистан и Казахстан обсудили открытие авиарейса между Ургенчем и Актау

По мнению сторон, такая инициатива будет способствовать развитию туристических потоков между Узбекистаном и Казахстаном.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Представители авиакомпании Узбекистана и Казахстана в формате видеоконференции обсудили возможности запуска регулярных рейсов между Ургенчем и Актау, передает ИА Dunyo. По мнению сторон, такая инициатива будет способствовать развитию туристических потоков между Узбекистаном и Казахстаном.

В ходе дискуссии директор аэропорта Актау выразил готовность развивать сотрудничество с воздушными гаванями Узбекистана.

Стороны рассмотрели также другие вопросы, связанные с развитием туризма. Было обращено внимание, что туркомпаниям обоих государств для привлечения путешественников из третьих стран необходимо разработать совместные туристические маршруты, пакеты услуг, программы, включающие поездки по историческим центрам Узбекистана и Казахстана.

Напомним, Узбекистан и Казахстан с 11 сентября официально возобновили регулярное воздушное сообщение.

Авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana равнозначно будут осуществлять пятничные полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.

Между тем Узбекистан также начал поэтапное возобновление международного авиасообщения и с другими странами: Германией, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией.