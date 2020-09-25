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В Узбекистане планируют создать тайский колледж туризма

Unsplash / Changbok Ko
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200925/15050393/V-Uzbekistane-planiruyut-sozdat-tayskiy-kolledzh-turizma-.html

В ходе встречи были рассмотрены планы по возобновлению международных туристических поездок и увеличению регулярных авиарейсов между двумя государствами.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. На днях в режиме видеоконференцсвязи состоялись переговоры между Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, Туристическим управлением (Tourism Authority of Thailand) и Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами Королевства Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

В рамках мероприятия стороны обменялись опытом по смягчению последствий пандемии COVID-19, оказавших негативное влияние на индустрию туризма. В ходе встречи были рассмотрены планы по возобновлению международных туристических поездок.

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В комитете представили подробную информацию о системе санитарно-эпидемиологической безопасности в туризме Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED, новых туристических объектах и перспективных маршрутах для тайского рынка. Директор по странам СНГ ТАТ Анома Вонгйай подтвердила заинтересованность партнеров из Таиланда в возобновлении взаимных туристических поездок. Также она отметила необходимость в увеличении регулярных авиарейсов между двумя государствами. В свою очередь отечественные представители предложили начать работу по привлечению тайских авиакомпаний.

Кроме того, на конференции подробно обсуждались вопросы подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма. Сторонами было предложено открыть туристический колледж с привлечением одного из ведущих вузов Таиланда на базе средне-специальных учебных заведений при Госкомтуризма. 

Теги:
колледж, Авиасообщение, Туризм, Таиланд, Узбекистан



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