Определены 20 обладателей нагрудного знака "Туризм фидойиси" — список

Награда вручается госслужащим, общественным организациям, субъектам предпринимательства, представителям социальной сферы и средств массовой информации за достойный вклад в развитие и продвижение туристической деятельности в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Постановлением Кабинета министров учрежден нагрудный знак "Туризм фидойиси" ("За самоотверженный труд в развитии туризма"). Их обладателями стали 20 человек, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Данным знаком отличия награждаются госслужащие, общественные организации, субъекты предпринимательства, представители социальной сферы и средств массовой информации за достойный вклад в развитие и продвижение туризма в Узбекистане. Кром того, его могут получить соотечественники за границей государства, проявившие активную позицию в пропаганде туристического потенциала своей страны.

"Достижения в сфере туризма за последние годы - это, прежде всего, результат высокого внимания президента к этой сфере и созданных в данном направлении благоприятных условий. Учреждение нагрудного знака "Туризм фидойиси" также является результатом реформ в сфере туризма", - отмечают в Узбектуризме.

Обладатели нагрудного знака "Туризм фидойиси":

Абдуллаев Махмуд Мамаджанович – руководитель узбекского ресторана LAZZAT в Южной Корее; Бадак Садик – советник председателя Государственного комитета по развитию туризма (Турция); Бекжанова Амина Каримбаевна – директор ООО "МУИНАК ТУР" (Республика Каракалпакстан); Зарифуллаев Гулмурод Сайфуллаевич – глава семейного гостевого дома "Синтобистон" (Навоийская область); Ибрагимов Шухрат Равшанович – начальник отдела маркетинга и развития отдельных видов туризма Сурхандарьинского областного управления Государственного комитета по развитию туризма; Кадиров Дониёр Бахтиёрович – заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан по обеспечению безопасности на туристических и транспортных объектах - полковник; Киёси Куросава – кинорежиссер, сценарист, писатель и продюсер фильма "На край земли", снятого в Узбекистане (Япония); Махкамов Илхам Рустамович – первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан; Назиров Алишер Носирович – гончар, член Риштанского районного отделения Ферганской области Объединения "Хунарманд"; Сайдаминов Муродулла – генеральный директор туристического агентства Orient Voyage (Самаркандская область); Софи Ибботсон – посол туристического бренда Республики Узбекистан в Великобритании; Салиев Тахиржан Нурмаматович – председатель Федерации аэронавтики Узбекистана; Тони Тончиан Дзоу – советник ректора Международного университета туризма "Шелковый путь" (Китайская Народная Республика); Тухватуллина Эльмира Акрамовна – заместитель директора по творческой работе государственного унитарного предприятия Dunyo bo‘ylab, Национальной телерадиокомпании Узбекистана; Убайдуллаев Равшан Умарович – руководитель проекта по организации горнолыжного курорта "Амирсой"; Уитердик Катерина – Инициатор реставрации водного объекта "Шухов" в Бухаре и строительства на его базе туристического объекта, инвестор (Франция); Шарапов Анвар Қурбанович – посмертно (последнее место работы - советник председателя Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана, бывший председатель Госкомтуризма); Хайитова Мухайё Холмуродовна – заместитель начальника отдела координации территориальных управлений, Государственного комитета по развитию туризма; Хакимов Дилёр Зафарович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Королевстве Бельгия, глава Представительств в Европейском Союзе и НАТО. Холматов Эркин Иргашевич – начальник Джизакского областного управления экологии и охраны окружающей среды.

В туристическом ведомстве отмечают, что церемония награждения пройдет в ближайшие дни. Нагрудные знаки "Туризм фидойиси" будет вручать вице-премьер-министра, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Напомним: правительство Узбекистана разработало новые меры по восстановлению и развитию туристической отрасли в стране. В соответствии с новомым постановлением Кабмина, Госкомтуризму до 10 октября поручено провести инвентаризацию всех действующих субъектов предпринимательства в сфере туризма и разделить их по видам деятельности в качестве туроператоров и турагентов.