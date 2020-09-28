Определены 20 обладателей нагрудного знака "Туризм фидойиси" — список

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Постановлением Кабинета министров учрежден нагрудный знак "Туризм фидойиси" ("За самоотверженный труд в развитии туризма"). Их обладателями стали 20 человек, сообщает пресс-служба Узбектуризма.
Данным знаком отличия награждаются госслужащие, общественные организации, субъекты предпринимательства, представители социальной сферы и средств массовой информации за достойный вклад в развитие и продвижение туризма в Узбекистане. Кром того, его могут получить соотечественники за границей государства, проявившие активную позицию в пропаганде туристического потенциала своей страны.
"Достижения в сфере туризма за последние годы - это, прежде всего, результат высокого внимания президента к этой сфере и созданных в данном направлении благоприятных условий. Учреждение нагрудного знака "Туризм фидойиси" также является результатом реформ в сфере туризма", - отмечают в Узбектуризме.
Обладатели нагрудного знака "Туризм фидойиси":
- Абдуллаев Махмуд Мамаджанович – руководитель узбекского ресторана LAZZAT в Южной Корее;
- Бадак Садик – советник председателя Государственного комитета по развитию туризма (Турция);
- Бекжанова Амина Каримбаевна – директор ООО "МУИНАК ТУР" (Республика Каракалпакстан);
- Зарифуллаев Гулмурод Сайфуллаевич – глава семейного гостевого дома "Синтобистон" (Навоийская область);
- Ибрагимов Шухрат Равшанович – начальник отдела маркетинга и развития отдельных видов туризма Сурхандарьинского областного управления Государственного комитета по развитию туризма;
- Кадиров Дониёр Бахтиёрович – заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан по обеспечению безопасности на туристических и транспортных объектах - полковник;
- Киёси Куросава – кинорежиссер, сценарист, писатель и продюсер фильма "На край земли", снятого в Узбекистане (Япония);
- Махкамов Илхам Рустамович – первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан;
- Назиров Алишер Носирович – гончар, член Риштанского районного отделения Ферганской области Объединения "Хунарманд";
- Сайдаминов Муродулла – генеральный директор туристического агентства Orient Voyage (Самаркандская область);
- Софи Ибботсон – посол туристического бренда Республики Узбекистан в Великобритании;
- Салиев Тахиржан Нурмаматович – председатель Федерации аэронавтики Узбекистана;
- Тони Тончиан Дзоу – советник ректора Международного университета туризма "Шелковый путь" (Китайская Народная Республика);
- Тухватуллина Эльмира Акрамовна – заместитель директора по творческой работе государственного унитарного предприятия Dunyo bo‘ylab, Национальной телерадиокомпании Узбекистана;
- Убайдуллаев Равшан Умарович – руководитель проекта по организации горнолыжного курорта "Амирсой";
- Уитердик Катерина – Инициатор реставрации водного объекта "Шухов" в Бухаре и строительства на его базе туристического объекта, инвестор (Франция);
- Шарапов Анвар Қурбанович – посмертно (последнее место работы - советник председателя Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана, бывший председатель Госкомтуризма);
- Хайитова Мухайё Холмуродовна – заместитель начальника отдела координации территориальных управлений, Государственного комитета по развитию туризма;
- Хакимов Дилёр Зафарович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Королевстве Бельгия, глава Представительств в Европейском Союзе и НАТО.
- Холматов Эркин Иргашевич – начальник Джизакского областного управления экологии и охраны окружающей среды.
В туристическом ведомстве отмечают, что церемония награждения пройдет в ближайшие дни. Нагрудные знаки "Туризм фидойиси" будет вручать вице-премьер-министра, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.
Напомним: правительство Узбекистана разработало новые меры по восстановлению и развитию туристической отрасли в стране. В соответствии с новомым постановлением Кабмина, Госкомтуризму до 10 октября поручено провести инвентаризацию всех действующих субъектов предпринимательства в сфере туризма и разделить их по видам деятельности в качестве туроператоров и турагентов.