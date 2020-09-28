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Определены 20 обладателей нагрудного знака "Туризм фидойиси" — список

Пресс-служба Узбектуризма
Туризм
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https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200928/15070948/Opredeleny-20-obladateley-nagrudnogo-znaka-Turizm-fidoyisi--spisok.html

Награда вручается госслужащим, общественным организациям, субъектам предпринимательства, представителям социальной сферы и средств массовой информации за достойный вклад в развитие и продвижение туристической деятельности в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Постановлением Кабинета министров учрежден нагрудный знак "Туризм фидойиси" ("За самоотверженный труд в развитии туризма"). Их обладателями стали 20 человек, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Данным знаком отличия награждаются госслужащие, общественные организации, субъекты предпринимательства, представители социальной сферы и средств массовой информации за достойный вклад в развитие и продвижение туризма в Узбекистане. Кром того, его могут получить соотечественники за границей государства, проявившие активную позицию в пропаганде туристического потенциала своей страны.

"Достижения в сфере туризма за последние годы - это, прежде всего, результат высокого внимания президента к этой сфере и созданных в данном направлении благоприятных условий. Учреждение нагрудного знака "Туризм фидойиси" также является результатом реформ в сфере туризма", - отмечают в Узбектуризме.

Обладатели нагрудного знака "Туризм фидойиси":

  1. Абдуллаев Махмуд Мамаджанович – руководитель узбекского ресторана LAZZAT в Южной Корее;
  2. Бадак Садик – советник председателя Государственного комитета по развитию туризма (Турция);
  3. Бекжанова Амина Каримбаевна – директор ООО "МУИНАК ТУР" (Республика Каракалпакстан);
  4. Зарифуллаев Гулмурод Сайфуллаевич – глава семейного гостевого дома "Синтобистон" (Навоийская область);
  5. Ибрагимов Шухрат Равшанович – начальник отдела маркетинга и развития отдельных видов туризма Сурхандарьинского областного управления Государственного комитета по развитию туризма;
  6. Кадиров Дониёр Бахтиёрович – заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан по обеспечению безопасности на туристических и транспортных объектах - полковник;
  7. Киёси Куросава  – кинорежиссер, сценарист, писатель и продюсер фильма "На край земли", снятого в Узбекистане (Япония);
  8. Махкамов Илхам Рустамович – первый заместитель министра транспорта Республики Узбекистан;
  9. Назиров Алишер Носирович – гончар, член Риштанского районного отделения Ферганской области Объединения "Хунарманд";
  10. Сайдаминов Муродулла – генеральный директор туристического агентства Orient Voyage (Самаркандская область);
  11. Софи Ибботсон – посол туристического бренда Республики Узбекистан в Великобритании;
  12. Салиев Тахиржан Нурмаматович – председатель Федерации аэронавтики Узбекистана;
  13. Тони Тончиан Дзоу – советник ректора Международного университета туризма "Шелковый путь" (Китайская Народная Республика);
  14. Тухватуллина Эльмира Акрамовна – заместитель директора по творческой работе государственного унитарного предприятия Dunyo bo‘ylab, Национальной телерадиокомпании Узбекистана;
  15. Убайдуллаев Равшан Умарович – руководитель проекта по организации горнолыжного курорта "Амирсой";
  16. Уитердик Катерина – Инициатор реставрации водного объекта "Шухов" в Бухаре и строительства на его базе туристического объекта, инвестор (Франция);
  17. Шарапов Анвар Қурбанович – посмертно (последнее место работы - советник председателя Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана, бывший председатель Госкомтуризма);
  18. Хайитова Мухайё Холмуродовна – заместитель начальника отдела координации территориальных управлений, Государственного комитета по развитию туризма;
  19. Хакимов Дилёр Зафарович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Королевстве Бельгия, глава Представительств в Европейском Союзе и НАТО.
  20. Холматов Эркин Иргашевич  – начальник Джизакского областного управления экологии и охраны окружающей среды.

В туристическом ведомстве отмечают, что церемония награждения пройдет в ближайшие дни. Нагрудные знаки "Туризм фидойиси" будет вручать вице-премьер-министра, председатель Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

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Напомним: правительство Узбекистана разработало новые меры по восстановлению и развитию туристической отрасли в стране. В соответствии с новомым постановлением Кабмина, Госкомтуризму до 10 октября поручено провести инвентаризацию всех действующих субъектов предпринимательства в сфере туризма и разделить их по видам деятельности в качестве туроператоров и турагентов.

Теги:
нагрудный знак, Узбектуризм, Госкомтуризм, Туризм, Узбекистан



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