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Турист в Узбекистане

Какие субсидии выделят субъектам туриндустрии Узбекистана - постановление

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Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201007/15138605/Kakie-subsidii-vydelyat-subektam-turindustrii-Uzbekistana---postanovlenie.html

Субъектам туризма возмещается часть процентных расходов по кредитам, превышающих основную ставку Центрального банка, не более чем на 10 процентных пунктов.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Субъектам туриндустрии возместят процентные расходы по выданным кредитам: на строительство средств размещения, на приведение в соответствие новым санитарно-гигиеническим нормам, а также на пополнение оборотных средств.

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В соответствии с постановлением Кабмина субъектам туристской отрасли будет возмещаться часть следующих процентных расходов по кредитам субъектов туристской отрасли, превышающих основную ставку Центрального банка, но не более 10 процентных пунктов:

  • за период с 1 июня 2020 года по 1 января 2022 года – по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения;
  • по кредитам, выдаваемым на приведение в соответствие новым санитарно-гигиеническим нормам;
  • за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года – по выданным кредитам на пополнение оборотных средств в размере до 1 млрд сумов.
Процентные расходы за период с 1 марта по 1 июня 2020 года по ранее выданным кредитам на строительство средств размещения, возмещаются в полном объеме. Эти расходы компенсируются независимо от количества и объема кредитов субъектов туротрасли, а также от объема компенсаций, которые ранее были выданы.

Утвержден временный порядок предоставления субсидий на покрытие части расходов туроператоров, турагентов и средств размещения.

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УзА
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В частности, туроператорам возместят часть расходов ушедших на реализацию авиа- и железнодорожных билетов. Туроператоры и турагентства получат компенсацию за каждого иностранного туриста, привезенного в Узбекистан и обслуженного в республике. А субъектам, которые предоставляют услуги размещения компенсируют часть средств, потраченных на размещение туристов.

Указ президента "О неотложных мерах поддержки сферы туризма для снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии" был принят в мае 2020 года. Через месяц после этого были приняты дополнительные меры по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности.

 

Теги:
гостиница, Узбекистан, Узбектуризм, Туризм



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