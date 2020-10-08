Украинская авиакомпания планирует запустить рейсы между Ташкентом и Киевом

Стороны договорились о разработке совместной программы действий, направленных на восстановление туристического потока и продвижение туристических продуктов между странами.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Специалисты Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма и Государственного агентства развития туризма при Министерстве культуры Украины провели встречу в режиме видео-конфернц-связи.

Участие в дискуссии принимали также представители посольства Украины в Узбекистане, Министерства транспорта Республики Узбекистан, Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана и украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Речь шла о развитии индустрии туризма в условиях COVID-19, стороны обсудили также первоочередные планы по возобновлению международных туристических поездок.

SkyUp Airlines озвучила намерения запустить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Киевом с постепенным расширением количества полетов между регионами двух стран.

Стороны договорились о разработке совместной программы действий, направленных на восстановление туристического потока и продвижение туристических продуктов между странами.

В конце мая 2020 года в Узбекистане была разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано"). С презентацией проекта ознакомился и глава государства, подчеркнув, что для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с "зеленым" статусом, а определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания.

На втором этапе необходимо сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними туристические связи.