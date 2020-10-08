14:37 08 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск

Украинская авиакомпания планирует запустить рейсы между Ташкентом и Киевом

avianews.com
Туризм
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201008/15141407/Ukrainskaya-aviakompaniya-planiruet-zapustit-reysy-mezhdu-Tashkentom-i-Kievom.html

Стороны договорились о разработке совместной программы действий, направленных на восстановление туристического потока и продвижение туристических продуктов между странами.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Специалисты Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма и Государственного агентства развития туризма при Министерстве культуры Украины провели встречу в режиме видео-конфернц-связи.

Самолет
© Sputnik / Игорь Зарембо
Росавиация разрешила "Победе" летать в Узбекистан

Участие в дискуссии принимали также представители посольства Украины в Узбекистане, Министерства транспорта Республики Узбекистан, Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана и украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Речь шла о развитии индустрии туризма в условиях COVID-19, стороны обсудили также первоочередные планы по возобновлению международных туристических поездок.

SkyUp Airlines озвучила намерения запустить регулярные авиарейсы между Ташкентом и Киевом с постепенным расширением количества полетов между регионами двух стран. 

Стороны договорились о разработке совместной программы действий, направленных на восстановление туристического потока и продвижение туристических продуктов между странами.

В конце мая 2020 года в Узбекистане была разработана система санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов Uzbekistan. Safe travel guaranteed ("Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано"). С презентацией проекта ознакомился и глава государства, подчеркнув, что для начала необходимо разрешить внутренний туризм между регионами с "зеленым" статусом, а определяемые правила должны быть просты и вместе с тем достаточны для предупреждения заболевания.

На втором этапе необходимо сформировать список стран со стабильной ситуацией по коронавирусу и постепенно восстанавливать с ними туристические связи.

Теги:
сотрудничество, Украина, Узбекистан, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники акции протеста в Бишкеке
Огонь и кровь на улицах Бишкека — фотографии с акции протеста
Испытания гиперзвуковой ракеты “Циркон” показали на видео
Минобороны РФ опубликовало кадры испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
На что могут рассчитывать иностранные кинокомпании в Узбекистане
Сколько заплатят иностранцам за съемки кино в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться