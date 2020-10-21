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В Южной Корее узбекского ресторатора наградили знаком "Туризм фидойиси"

Пресс-служба Узбектуризма
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201021/15231397/V-Yuzhnoy-Koree-uzbekskogo-restoratora-nagradili-znakom-Turizm-fidoyisi.html

В настоящее время владелец заведения Махмуд Абдуллаев намерен подписать соглашения о сотрудничестве с туристическими компаниями, привлекающими в республику путешественников из стран Юго-Восточной Азии, Европы и Америки.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Республике Корея заведующему рестораном "Лаззат" Махмуду Абдуллаеву в Сеуле был вручен нагрудный знак "Туризм фидойиси" за достойный вклад в развитие туристической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Отмечается, что заведение открылось в Сеуле в 2013 году и по сей день оно продолжает популяризировать узбекскую национальную кухню среди местного населения и иностранных туристов.

В 2014 году ресторан получил сертификат южнокорейской туристической организации Tourism restaurant, предоставляющий право на оказание услуг туристам.

Пресс-служба Узбектуризма
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За весь период заведение "Лаззат" неоднократно представляло узбекскую национальную кухню на различных международных фестивалях страны, а также на крупных мероприятиях, организованных посольством Узбекистана в Южной Корее по случаю празднования Дня независимости, Навруз и других национальных праздников.

В настоящее время команда ресторана работает над подписанием соглашений о сотрудничестве с туристическими компаниями, привлекающими в Южную Корею путешественников из стран Юго-Восточной Азии, Европы и Америки.

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© AP Photo / Lee Jin-man
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Напомним: в конце сентября постановлением Кабинета министров был учрежден нагрудный знак "Туризм фидойиси" ("За самоотверженный труд в развитии туризма"), обладателями которого стали 20 человек. Награда вручается госслужащим, общественным организациям, субъектам предпринимательства, представителям социальной сферы и средств массовой информации за достойный вклад в развитие и продвижение туристической деятельности в Узбекистане.

Теги:
нагрудный знак, ресторан, Узбектуризм, Сеул, Южная Корея, Узбекистан



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