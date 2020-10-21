В Южной Корее узбекского ресторатора наградили знаком "Туризм фидойиси"

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Республике Корея заведующему рестораном "Лаззат" Махмуду Абдуллаеву в Сеуле был вручен нагрудный знак "Туризм фидойиси" за достойный вклад в развитие туристической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.
Отмечается, что заведение открылось в Сеуле в 2013 году и по сей день оно продолжает популяризировать узбекскую национальную кухню среди местного населения и иностранных туристов.
В 2014 году ресторан получил сертификат южнокорейской туристической организации Tourism restaurant, предоставляющий право на оказание услуг туристам.
За весь период заведение "Лаззат" неоднократно представляло узбекскую национальную кухню на различных международных фестивалях страны, а также на крупных мероприятиях, организованных посольством Узбекистана в Южной Корее по случаю празднования Дня независимости, Навруз и других национальных праздников.
В настоящее время команда ресторана работает над подписанием соглашений о сотрудничестве с туристическими компаниями, привлекающими в Южную Корею путешественников из стран Юго-Восточной Азии, Европы и Америки.
Напомним: в конце сентября постановлением Кабинета министров был учрежден нагрудный знак "Туризм фидойиси" ("За самоотверженный труд в развитии туризма"), обладателями которого стали 20 человек. Награда вручается госслужащим, общественным организациям, субъектам предпринимательства, представителям социальной сферы и средств массовой информации за достойный вклад в развитие и продвижение туристической деятельности в Узбекистане.