В Японии проведут "Дни Ташкента" — подробности

Прорабатывается вопрос об организации культурного и туристического форумов, выставки узбекской продукции и ремесленнических изделий, концертной программы с участием японского ансамбля "Узбегим" и другие мероприятия.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Посольство Узбекистана в Японии проводит работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Шавката Мирзиёева в Японию в декабре прошлого года, сообщают в ИА "Дунё".

В японском городе Нагоя узбекские дипломаты провели переговоры с начальником международного подразделения городской мэрии Хидео Кувабара. В ходе встречи, японская сторона выразила заинтересованность в углублении сотрудничества с Узбекистаном в сферах торговли, инвестиции, образования, науки, культуры и туризма.

В связи с этим достигнута договоренность о проведении 19 декабря культурных и экономических мероприятий в рамках "Дней Ташкента", приуроченного к годовщине установления партнерских отношений с республикой.

"С 19 декабря по городу будет курсировать автобус с изображением достопримечательностей Узбекистана в целях пропаганды среди широкой японской общественности страны туристического потенциала республики", - отмечает прес-служба информагентства.

Также прорабатывается вопрос об организации культурного и туристического форумов, выставки узбекской продукции и ремесленнических изделий, концертной программы с участием японского ансамбля "Узбегим" и другие мероприятия.

Напомним: согласно постановлению правительства, с 1 марта Узбекистан предоставил 90-дневный безвизовый режим гражданам Японии. Документ был принят на паритетной основе. Это означает, что для узбекистанцев, въезжающих в Японию, действуют те же правила.