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Самолет авиакомпании Windrose

Украинскому авиаперевозчику разрешили летать в Узбекистан

© CC BY-SA 3.0 / Oleg V. Belyakov - AirTeamImages / Airbus A321 авиакомпании Windrose
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201109/15356776/Ukrainskomu-aviaperevozchiku-razreshili-letat-v-Uzbekistan.html

Глава компании Владимир Каменчук отметил, что это направление давно вызывает интерес у авиакомпании, в 2008-2010 годах Windrose уже осуществляла регулярные рейсы в республику.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Украинский авиаперевозчик Windrose получил разрешение Госавиаслужбы Украины на выполнение чартерных перелетов из Украины в Узбекистан с частотой 2 рейса в неделю до 27 марта 2021 года, сообщает ИА Dunyo.

Об этом рассказал генеральный директор и основатель авиакомпании Владимир Каменчук на встрече в посольстве РУз в Украине.

Для справки: авиакомпания Windrose была создана в 2003-м и сегодня осуществляет регулярные и чартерные перелеты в государства Европы, Ближнего Востока и СНГ.

В ходе дискуссии Каменчук отметил, что направление в Узбекистан давно вызывает интерес у авиакомпании, в 2008-2010 годах Windrose уже осуществляла регулярные рейсы в республику.

Казахстанская авиакомпания SCAT получила разрешение на выполнение полетов по маршруту Актау-Ургенч-Актау.
VK / scat.airlines
Авиакомпания из Казахстана получила разрешение на регулярные полеты в Ургенч

С учетом успешной реализации реформ, направленных на обеспечение открытости страны, придание туристической сфере стратегического статуса, наблюдается значительный рост интереса к Узбекистану как в Украине, так и в сопредельных странах.

Ранее другой украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines запросил разрешение на полеты в Узбекистан. Лоукостер Украины планировал совершать полеты по направлению Киев — Ташкент два раза в неделю. В заявке была указана просьба выдать права начиная с 1 июля 2020 года и на неограниченный срок.

Теги:
авиакомпания, Самолет, рейсы, Узбекистан, Украина



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