Украинскому авиаперевозчику разрешили летать в Узбекистан

Глава компании Владимир Каменчук отметил, что это направление давно вызывает интерес у авиакомпании, в 2008-2010 годах Windrose уже осуществляла регулярные рейсы в республику.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Украинский авиаперевозчик Windrose получил разрешение Госавиаслужбы Украины на выполнение чартерных перелетов из Украины в Узбекистан с частотой 2 рейса в неделю до 27 марта 2021 года, сообщает ИА Dunyo.

Об этом рассказал генеральный директор и основатель авиакомпании Владимир Каменчук на встрече в посольстве РУз в Украине.

Для справки: авиакомпания Windrose была создана в 2003-м и сегодня осуществляет регулярные и чартерные перелеты в государства Европы, Ближнего Востока и СНГ.

В ходе дискуссии Каменчук отметил, что направление в Узбекистан давно вызывает интерес у авиакомпании, в 2008-2010 годах Windrose уже осуществляла регулярные рейсы в республику.

С учетом успешной реализации реформ, направленных на обеспечение открытости страны, придание туристической сфере стратегического статуса, наблюдается значительный рост интереса к Узбекистану как в Украине, так и в сопредельных странах.

Ранее другой украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines запросил разрешение на полеты в Узбекистан. Лоукостер Украины планировал совершать полеты по направлению Киев — Ташкент два раза в неделю. В заявке была указана просьба выдать права начиная с 1 июля 2020 года и на неограниченный срок.