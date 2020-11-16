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Торгово-экономическая ярмарка-выставка СУГД 2017

Определена позиция Узбекистана в мировом рейтинге национальных брендов

© sputnik Стас Этвеш
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201116/15415659/Opredelena-pozitsiya-Uzbekistana-v-mirovom-reytinge-natsionalnykh-brendov.html

Среди стран СНГ Россия и Казахстан уверенно сохранили свои позиции в рейтинге - 14 и 44 место соответственно. Украина находится на 55 месте, Туркменистан – на 81, Азербайджан – на 85, Узбекистан - на 61 месте.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Во всемирном рейтинге национальных брендов за один год Узбекистан поднялся на девять позиций и занял 61 первое место, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Авторитетное консалтинговое агентство Brand Finance ежегодно представляет сведения о позициях национальных брендов для того, чтобы определить степень устойчивости экономики стран в мировом масштабе.

Оценка национального бренда определяется по ряду параметров: данные ВВП, состояние внешне-экономических показателей, инвестиционная и туристическая привлекательность, политика и торговые отношения.

В этом году из-за пандемии резко сократилась стоимость 100 ведущих национальных брендов.

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Пресс-служба АМК Узбекистана
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Среди стран СНГ Россия и Казахстан уверенно сохранили свои позиции в рейтинге - 14 и 44 место соответственно. Украина находится на 55 месте, Туркменистан – на 81, Азербайджан – на 85, Узбекистан - на 61 месте.

В 2019 году в Узбекистане начали развивать национальный бренд шелковой продукции Uz-Silk.

На территории наиболее популярных среди туристов объектов культурного наследия планировали открыть выставочно-торговые ряды, магазины шелковых тканей и готовой продукции, а также проводить показы мод.

Теги:
Узбекистан, Туризм, бренд



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