Определена позиция Узбекистана в мировом рейтинге национальных брендов

Среди стран СНГ Россия и Казахстан уверенно сохранили свои позиции в рейтинге - 14 и 44 место соответственно. Украина находится на 55 месте, Туркменистан – на 81, Азербайджан – на 85, Узбекистан - на 61 месте.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Во всемирном рейтинге национальных брендов за один год Узбекистан поднялся на девять позиций и занял 61 первое место, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Авторитетное консалтинговое агентство Brand Finance ежегодно представляет сведения о позициях национальных брендов для того, чтобы определить степень устойчивости экономики стран в мировом масштабе.

Оценка национального бренда определяется по ряду параметров: данные ВВП, состояние внешне-экономических показателей, инвестиционная и туристическая привлекательность, политика и торговые отношения.

В этом году из-за пандемии резко сократилась стоимость 100 ведущих национальных брендов.

Среди стран СНГ Россия и Казахстан уверенно сохранили свои позиции в рейтинге - 14 и 44 место соответственно. Украина находится на 55 месте, Туркменистан – на 81, Азербайджан – на 85, Узбекистан - на 61 месте.

В 2019 году в Узбекистане начали развивать национальный бренд шелковой продукции Uz-Silk.

На территории наиболее популярных среди туристов объектов культурного наследия планировали открыть выставочно-торговые ряды, магазины шелковых тканей и готовой продукции, а также проводить показы мод.