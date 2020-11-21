В Самаркандской области модернизируют велоинфраструктуру

Планируется создание велосипедных дорожек на центральных улицах и дорогах региона, ведущих к туристическим объектам.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Накануне состоялась встреча замхокима Самаркандской области Нуруллаева с представителями управления туризма, строительства и спорта, сообщают в пресс-службе регионального туристического департамента.

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В ходе мероприятия обсуждена организация велосипедных дорожек на центральных улицах и дорогах, ведущих к туристическим объектам. Отмечается, что данный проект будет реализован до конца 2021 года. Он подразумевает модернизацию тротуарных зон для безопасного и безбарьерного передвижения велосипедистов.

Помимо этого, рассмотрена перспектива создания workout и streetball зон в ближайшие пять лет.

Напомним: Минтранс Узбекистана планирует привлечь российскую компанию к разработке проекта системы транспортного обслуживания населения в Самарканде. Ожидается, что проект изменит транспортную логистическую систему города и прилегающих к нему территорий, а также адаптирует работу общественного транспорта к современным требованиям.