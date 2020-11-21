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В Самаркандской области модернизируют велоинфраструктуру

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201121/15451824/V-Samarkandskoy-oblasti-moderniziruyut-veloinfrastrukturu.html

Планируется создание велосипедных дорожек на центральных улицах и дорогах региона, ведущих к туристическим объектам.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Накануне состоялась встреча замхокима Самаркандской области Нуруллаева с представителями управления туризма, строительства и спорта, сообщают в пресс-службе регионального туристического департамента.

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В ходе мероприятия обсуждена организация велосипедных дорожек на центральных улицах и дорогах, ведущих к туристическим объектам. Отмечается, что данный проект будет реализован до конца 2021 года. Он подразумевает модернизацию тротуарных зон для безопасного и безбарьерного передвижения велосипедистов.

Помимо этого, рассмотрена перспектива создания workout и streetball зон в ближайшие пять лет. 

Напомним:  Минтранс Узбекистана планирует привлечь российскую компанию к разработке проекта системы транспортного обслуживания населения в Самарканде. Ожидается, что проект изменит транспортную логистическую систему города и прилегающих к нему территорий, а также адаптирует работу общественного транспорта к современным требованиям.

Теги:
велосипед, велосипедная дорожка, велоспорт, инфраструра, Самаркандская область



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