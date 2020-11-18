В Самарканде наградили города и клубы-победители Samarkand Half Marathon

Заместитель премьер-министра и председатель оргкомитета Самаркандского благотворительного полумарафона Азиз Абдухакимов наградил представителей клубов и городов, набравших наибольшее количество километров в забеге.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Самарканде прошла торжественная церемония награждения городов и клубов-победителей Samarkand Half Marathon 2020, сообщает пресс-служба.

В ходе пресс-конференции организаторы и партнеры выразили обоюдное желание продолжить сотрудничество, объявили победителей и поделились своими впечатлениями от мероприятия.

Характерной чертой Samarkand Half Marathon стало участие беговых клубов, сформированных специально для участия в полумарафоне. Любительские и корпоративные беговые клубы, образованные представителями разных компаний и предприятий, стали частью постепенно расширяющегося бегового сообщества республики.

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Были награждены "Беговая столица" и "Лучший клуб". Каждая категория имела 3 места. Награду "Беговая столица" с большим отрывом взял Ташкент с результатом 5 581 км, второе место – Душанбе с результатом 370 км, третье место – Самарканд - 266 км, лучшим клубом по результатам забега стали Tashkent runners с результатом 943 км, второе место заняли Sporty Family с результатом 777 км, а третье - Tourism runners (563 км).

На пресс-конференции Азиз Абдухакимов привел первые официальные цифры по окончании полумарафона:

"Согласно общей статистике виртуального забега, для участия в нем зарегистрировано более 3 000 человек из 35 стран мира. Эти цифры означают, что люди неравнодушны к тому, что происходит вокруг них. Если количество участников в нашем предыдущем полумарафоне составило 1 200 человек, то, как видите, в этом году данные показатели увеличились вдвое и, могу сказать, будут продолжаться увеличиваться. В связи с большим потоком желающих внести свой вклад в благотворительную деятельность мы решили продлить регистрацию до 1 декабря текущего года. Увеличение числа зарегистрированных участников означает увеличение средств, поступающих на помощь для людей с аутизмом".

В 2020-м проект Samarkand Half Marathon посвящен расстройству аутистического характера. В рамках проекта в этом году образовательная программа проходит в режиме онлайн, большая часть которой прошла в формате открытых Zoom-встреч, ссылки на которые публиковались в социальных сетях Samarkand Half Marathon.

В ходе пресс-конференции было озвучено проведение новых забегов в Джизакской области и Бостанлыкском районе Ташкентской области.

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Впервые в этом году была официально заявлена новая дисциплина, которая набирает популярность в мире, - Северная ходьба (Скандинавская ходьба). Был добавлен новый забег для детей Kids Race, в котором смогли принять участие дети до 12 лет.