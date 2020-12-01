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Пустые улицы Бухары

В Бухаре обсудят развитие туризма в эпоху пандемии

Sputnik
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201201/15516970/V-Bukhare-obsudyat-razvitie-turizma-v-epokhu-pandemii.html

Теме пандемии, а точнее выживанию сферы в это непростое время, будет посвящена отдельная тема в рамках мероприятия. Участники поговорят и об отдельных видах туризма, обсудят взаимодействие с медиа и развитие стартапов.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Бухаре пройдет первый Международный молодежный туристический форум, который, как расчитывают организаторы, станет импульсом для развития сферы и привлечения в древний город еще большего туристического потока.

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УзА
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Специалисты областного Департамента по развитию туризма рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, что форум пройдет в онлайн формате с 10 по 11 декабря. Участие в нем примут более двадцати зарубежных делегатов, в том числе представители французского университета Vatel, специализирующегося на гостиничном бизнесе, и известный сингапурский бизнесмен Руди Фанг, уже показавший свои возможности в Узбекистане.

Теме пандемии, а точнее выживанию сферы в это непростое время, будет посвящена отдельная тема в рамках мероприятия. Участники поговорят и об отдельных видах туризма, обсудят взаимодействие с медиа и развитие стартапов.

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Онлайн встреча позволит обменяться опытом и наладить взаимодействие с зарубежными коллегами, внедрить лучшие стартап проекты для дальнейшего развития туризма в Бухаре. 

Теги:
Узбекистан, Бухара, Туризм



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