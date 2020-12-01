В Бухаре обсудят развитие туризма в эпоху пандемии

Теме пандемии, а точнее выживанию сферы в это непростое время, будет посвящена отдельная тема в рамках мероприятия. Участники поговорят и об отдельных видах туризма, обсудят взаимодействие с медиа и развитие стартапов.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Бухаре пройдет первый Международный молодежный туристический форум, который, как расчитывают организаторы, станет импульсом для развития сферы и привлечения в древний город еще большего туристического потока.

Специалисты областного Департамента по развитию туризма рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, что форум пройдет в онлайн формате с 10 по 11 декабря. Участие в нем примут более двадцати зарубежных делегатов, в том числе представители французского университета Vatel, специализирующегося на гостиничном бизнесе, и известный сингапурский бизнесмен Руди Фанг, уже показавший свои возможности в Узбекистане.

Теме пандемии, а точнее выживанию сферы в это непростое время, будет посвящена отдельная тема в рамках мероприятия. Участники поговорят и об отдельных видах туризма, обсудят взаимодействие с медиа и развитие стартапов.

Дать туризму "второе дыхание": какие сюрпризы ждут гостей Бухарской области >>

Онлайн встреча позволит обменяться опытом и наладить взаимодействие с зарубежными коллегами, внедрить лучшие стартап проекты для дальнейшего развития туризма в Бухаре.