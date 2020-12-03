В Ташкенте прошла ярмарка вакансий в сфере туризма

Почти 22 000 вакансий предложили соискателям ведущие компании, работающие в сфере туризма, отели и другие профильные структуры.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Департамент по развитию туризма города Ташкента совместно со столичным хокимиятом организовал в Ледовом дворце спорта "Хумо Арена" ярмарку молодежи и вакансий "Страна возможностей", передает пресс-служба Госкомтуризма.

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Участие в ярмарке возможностей приняли более 60 госструктур столицы, крупнейшие и наиболее влиятельные частные компании страны. Также предложения о вакансиях были представлены известными брендами объектов размещения, крупными отелями.

Общее количество вакансий составило более 21 900 мест. Во время ярмарки были организованы выставочные стенды ремесел и других туристических услуг.

Были проведены мастер-классы и тренинги для успешного прохождения собеседования и мотивации молодежи к трудоустройству.