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Туристы во время экскурсии

Узбекистан внедряет глобальные протоколы безопасных поездок #Safetravel

Пресс-служба Госкомтуризма РУз
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201211/15577071/Uzbekistan-vnedryaet-globalnye-protokoly-bezopasnykh-poezdok-Safetravel.html

С начала пандемии в республике разработаны неотложные меры по обеспечению безопасности всех туристов, в том числе механизмы компенсации расходов на лечение каждого туриста, посещающего страну, в случае проблем со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Протоколы безопасных путешествий WTTC вместе с отечественной системой Uzbekistan: Safe travel Guaranteed нацелены на обеспечение безопасности туристов и субъектов предпринимательства в этой сфере, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Процесс внедрения #Safetravel в основном подразумевает обеспечение новых методов здоровья и гигиены граждан в период пандемии коронавируса, а для поставщиков туристических услуг разработана специальная инструкция.

Для справки: Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) – это глобальная организация, состоящая из более чем сотен представителей бизнес-сообществ со всего мира, которые работают напрямую с госорганами для решения важнейших проблем отрасли.

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Госкомтуризма Узбекистана
В Ташкенте прошла ярмарка вакансий в сфере туризма

Главная задача WTTC – продемонстрировать правительствам стран преимущество индустрии туризма как важнейшего поставщика финансовых ресурсов в страну и рабочих мест во всем мире.

Всемирный совет по путешествиям и туризму разрабатывает и распространяет информацию о мерах по охране здоровья и санитарии. Реализуются протоколы, которые следуют рекомендациям безопасного путешествия.

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С начала пандемии в республике также разработаны неотложные меры по обеспечению безопасности всех туристов, в том числе механизмы компенсации расходов на лечение каждого туриста, посещающего страну, в случае проблем со здоровьем.

Теги:
безопасность, Узбектуризм, Туризм



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