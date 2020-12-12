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Первый Международный молодежный туристический форум в Бухаре

Будущее туризма после пандемии обсудили на Молодежном турфоруме в Бухаре

Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201212/15590068/Buduschee-turizma-posle-pandemii-obsudili-na-Molodezhnom-turforume-v-Bukhare.html

Участники мероприятия, которое частично прошло в онлайн-формате, обсудили перспективы развития туристической отрасли в постковидный период.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik.  В отеле Sahid Zarafshan 10-11 декабря прошел первый Международный молодежный туристический форум. В его работе приняли участие зарубежные эксперты из более чем десяти стран мира. Среди них представители французского университета Vatel, специализирующемся на гостиничном бизнесе, Евразийской туристской организации и другие. Была на встрече и студенческая молодежь из России, Франции и всего Узбекистана.

На форуме обсуждалась тема развития туризма во время и после пандемии. Отмечались преимущества и недостатки сферы, а также новые идеи ее развития. Последнему были посвящены отдельные презентации стартапов.

Участники первого Международного молодежного туристического форума в Бухаре
Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Участники первого Международного молодежного туристического форума в Бухаре

Аэропорт Ташкента
© Flickr / Christian Hanuise
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В частности, сингапурский бизнесмен Руди Фанг предложил развивать в стране цифровой туризм. Сам он изъявил готовность активно в этом участвовать.

Эми Амемия, проработавшая в Бухарском филиале Узбекско-Японского центра развития людских ресурсов в течение двух лет, обратила внимание на необходимость развития гастрономического туризма. Она уверена, это перспективное направление востребовано у иностранных гостей.

Награды для лауреатов первого Международного молодежного туристического форума в Бухаре
Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Награды для лауреатов первого Международного молодежного туристического форума в Бухаре

"В Узбекистане выращивается натуральная, экологически чистая продукция. Неповторимые блюда, приготовленные здесь, не смогут оставить равнодушными ни одного туриста. Этим надо пользоваться, чтобы увеличить турпоток. При этом необходимо больше продвигать бренд в масс-медиа", — заметила Эми Амемия.

Взаимодействию с прессой было посвящено несколько презентаций стартап-проектов. Всего же было предложено порядка двадцати идей на различные темы от участвующих в форуме студентов. Лучшие из них были награждены организаторами.

Джамшид Ходжаев получает удостоверение Молодого посла туризма
Пресс-служба Департамента по развитию туризма Бухарской области
Джамшид Ходжаев получает удостоверение "Молодого посла туризма"
Кроме того, по итогам форума были выбраны “Молодые послов туризма”. Ими стали Нилуфар Ахмедова из Хорезма, Абдулло Саидов из Самарканда и Джамшид Ходжиев из Бухары. Почетное звание посла туризма получила и французский блогер Александра Бессон — племянница именитого режиссера Люка Бессона.

Этим людям досталось ответственная задача по продвижение туристического потенциала Бухары за рубежом.

Теги:
молодежь, Туризм, пандемия, Бухара



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