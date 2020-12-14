На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях

Принять участие могут абсолютно любые технически исправные автомобили. Для регистрации необходимо определиться с категорией участия, маркой автомобиля, названием команды.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В ближайшее воскресенье 20 декабря в Пскентском районе Ташкентской области состоится любительское соревнование по GPS-ориентированию на автомобилях, сообщают организаторы.

Участники турнира должны будут преодолеть на своих авто трассу трех уровней сложности, лабиринты в тугайных зарослях, грязь и местами болотную местность.

Принять участие могут абсолютно любые технически исправные автомобили. Для регистрации необходимо определиться с категорией, маркой автомобиля, названием команды.

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Для регистрации понадобятся также данные членов команды, количество участников и контактные телефоны.

Стоимость организационного взноса составляет 200 000 сумов с экипажа. Подать заявку и оплатить взнос можно до 18 декабря.