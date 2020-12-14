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Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.

На Ташморе состоятся соревнования по GPS-ориентированию на автомобилях

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Принять участие могут абсолютно любые технически исправные автомобили. Для регистрации необходимо определиться с категорией участия, маркой автомобиля, названием команды.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В ближайшее воскресенье 20 декабря в Пскентском районе Ташкентской области состоится любительское соревнование по GPS-ориентированию на автомобилях, сообщают организаторы.

Участники турнира должны будут преодолеть на своих авто трассу трех уровней сложности, лабиринты в тугайных зарослях, грязь и местами болотную местность.

Принять участие могут абсолютно любые технически исправные автомобили. Для регистрации необходимо определиться с категорией, маркой автомобиля, названием команды.

В Ташкенте пройдут любительские соревнования по джип-триалу >>

Для регистрации понадобятся также данные членов команды, количество участников и контактные телефоны.

Стоимость организационного взноса составляет 200 000 сумов с экипажа. Подать заявку и оплатить взнос можно до 18 декабря.

Теги:
gps, автомобили, Ташкент, спортивные соревнования, Море



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