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Турецкий эксперт рассказал, как восстановить туризм в РУз после пандемии

Областной департамент по развитию туризма
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201218/15628738/Turetskiy-ekspert-rasskazal-kak-vosstanovit-turizm-v-RUz-posle-pandemii.html

Презентация проекта прошла 16 декабря в Бухаре. В ходе встречи эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Экс-депутат Национальной ассамблеи Турции - советник председателя Госкомтуризма РУз Садик Бадак предложил свои идеи по развитию туристической отрасли в республике в постковидный период. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Департаменте туризма Бухарской области.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Презентация проекта прошла 17 декабря в Бухаре. В ходе встречи эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.

Кроме того, обсуждалась возможность выдачи ковидного сертификата "безопасный и здоровый туризм" аэропортам, вокзалам и автовокзалам. Также были разработаны меры по внедрению в аэропортах Бухары и Намангана системы OpenSky ("Открытое небо") в 2023 году и развитию стратегии "Туризм Узбекистана 2035".

“Необходимо предоставить льготы на зарубежные авиаперелеты, кредиты транспортным компаниям, налоговые послабления, разработать планы действий по медицинскому и образовательному туризму на 2021 год, подготовке квалифицированных кадров в сфере туризма, а также решить проблемы, стоящие перед гостиничным бизнесом”, - сказал Садик Бадак.

Отмечается, что мероприятие было организовано Государственным комитетом по развитию туризма, его областным департаментом и хокимиятом Бухарской области. 

Российский и Узбекский флаги
© Sputnik
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Напомним: в период с 10 по 11 декабря в Бухаре проходил первый Международный молодежный туристический форум в онлайн-формате. В рамках события специалисты обсудили острую тему, посвященную выживанию турсферы в период пандемии. В мероприятии приняли участие свыше двадцати зарубежных делегатов, в том числе представители французского университета Vatel, специализирующегося на гостиничном бизнесе, и известный сингапурский бизнесмен Руди Фанг.

Теги:
туристический бизнес, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, мнение эксперта, Бухара, Узбекистан, Турция



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