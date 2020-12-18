Турецкий эксперт рассказал, как восстановить туризм в РУз после пандемии

Презентация проекта прошла 16 декабря в Бухаре. В ходе встречи эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Экс-депутат Национальной ассамблеи Турции - советник председателя Госкомтуризма РУз Садик Бадак предложил свои идеи по развитию туристической отрасли в республике в постковидный период. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Департаменте туризма Бухарской области.

Презентация проекта прошла 17 декабря в Бухаре. В ходе встречи эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.

Кроме того, обсуждалась возможность выдачи ковидного сертификата "безопасный и здоровый туризм" аэропортам, вокзалам и автовокзалам. Также были разработаны меры по внедрению в аэропортах Бухары и Намангана системы OpenSky ("Открытое небо") в 2023 году и развитию стратегии "Туризм Узбекистана 2035".

“Необходимо предоставить льготы на зарубежные авиаперелеты, кредиты транспортным компаниям, налоговые послабления, разработать планы действий по медицинскому и образовательному туризму на 2021 год, подготовке квалифицированных кадров в сфере туризма, а также решить проблемы, стоящие перед гостиничным бизнесом”, - сказал Садик Бадак.

Отмечается, что мероприятие было организовано Государственным комитетом по развитию туризма, его областным департаментом и хокимиятом Бухарской области.

Напомним: в период с 10 по 11 декабря в Бухаре проходил первый Международный молодежный туристический форум в онлайн-формате. В рамках события специалисты обсудили острую тему, посвященную выживанию турсферы в период пандемии. В мероприятии приняли участие свыше двадцати зарубежных делегатов, в том числе представители французского университета Vatel, специализирующегося на гостиничном бизнесе, и известный сингапурский бизнесмен Руди Фанг.