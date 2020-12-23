18:49 23 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск

В Ташкенте открылась гостиница международного бренда Marriott

Пресс-служба Госкомтуризма
Туризм
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/17/15662356.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201223/15662879/V-Tashkente-otkrylas-gostinitsa-mezhdunarodnogo-brenda-Marriott.html

"Courtyard by Marriott" - это бренд отелей, принадлежащих Marriott International, и основанный в 1983 году. Это отели средней ценовой категории, предназначенные для деловых путешественников, а также и для размещения семей.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Spitnik. В Ташкенте открылась первая гостиница бренда отелей Marriott - "Courtyard by Marriott Tashkent", сообщает пресс-служба Госкомтуризма. Участие в торжественной церемонии принял заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

Ранее было утверждено положение о порядке выделения средств из госбюджета на частичное финансирование строительства и оснащение новых гостиниц. Согласно документу, 40 миллионов сумов за номер в гостиницах категории 3 звезды и 65 миллионов сумов за номер в гостиницах категории 4 звезды.

"Субсидия будет выделена гостиницам, введенным в эксплуатацию с 5 января 2019 года по 1 января 2022 года. Для получения субсидии инвестор должен обратиться в Госкомитет по развитию туризма с соответствующими документами", - заявил Абдухакимов на церемонии открытия отеля.

Для справки: "Courtyard by Marriott" - это бренд отелей, принадлежащих Marriott International, и основанный в 1983 году. Это отели средней ценовой категории, предназначенные для деловых путешественников, а также и для размещения семей. Крупнейший гостиничный бренд насчитывает более 1100 отелей в более чем 50 странах мира.

В Бостанлыке открыли новую гостиницу стоимостью 50 млрд сумов
Пресс-служба развития туризма
В Бостанлыке открыли новую гостиницу стоимостью 50 млрд сумов

На брифинге по итогам 2019 года и планам на 2020-й, который состоялся в январе нынешнего года, руководство Госкомтуризма заявило, что уровень загрузки гостиниц в Ташкенте высок — 85,7%, средств размещения на сегодня недостаточно.

Чтобы проблема была решена, к концу 2021 года в городе должны работать около 500 гостиниц с 13,5 тысячи номеров на 30 тысяч мест — это предусмотрено концепцией развития туризма. Для строительства приглашаются иностранные и отечественные инвесторы, которые могут воспользоваться льготами.

Теги:
Ташкент, Азизз Абдухакимов, Госкомтуризм, Туризм, гостиница



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
В Москве установили главный символ Нового года — кремлевскую елку
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться