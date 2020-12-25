Прогнозировать, что будет в ближайшем будущем с международным туризмом пока сложно — это зависит от множества факторов и решений множества стран.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Что ждет туризм в 2021 году, когда восстановится сегмент тревел и будем ли мы вечно носить маски — свой прогноз дает Александр Гладилин, генеральный директор ООО "Новые туристические технологии" (сервиc поездок и путешествий Туту.ру).

Как изменятся путешествия в 2021 году

Будут развиваться основные тренды, которые мы увидели в этом году. Во-первых, ощущение неопределенности привело к снижению глубины бронирования — люди стали планировать поездки в последний момент. Пока ситуация не вернется к какой-то более или менее привычной норме, люди так и будут поступать. Но по мере восстановления объема перевозок покупать заранее снова должно стать выгоднее, и люди к этому вернутся.

Во-вторых, произошло снижение мобильности вместе со снижением доходов. К сожалению, эта ситуация вряд ли изменится в следующем году. Можно ожидать развития лоукостеров и оптимизацию расходов со стороны авиакомпаний. Например, у "Победы" загрузка бортов гораздо выше, чем в среднем по Группе "Аэрофлот", и там сейчас делают ставку на развитие именно этого ценового сегмента.

И, в-третьих, люди начали более разнообразно путешествовать по России и открывать для себя страну.

Думаю, что и в 2021 году локальный туризм будет одним из главных трендов. Если раньше россияне массово путешествовали по немногочисленным популярным курортам, то теперь слово "массовый" стало синонимом "небезопасный", и все больше людей выбирают для отдыха менее известные уголки страны. То есть, расширяется география путешествий. При этом появляется запрос на кастомизированный отдых — небольшие группы, авторский подход, интересные заповедные места, которые лучше всего смотреть с местными гидами. Есть интерес к активному отдыху на природе — сплавам, конным походам, велотурам, фитнес-турам.

Прогнозировать, что будет в ближайшем будущем с международным туризмом пока сложно — это зависит от множества факторов и решений множества стран. Конечно, в итоге мир снова начнет открываться, но не сразу и непросто — возможно, появятся новые правила и медицинские документы, необходимые для посещения стран, и, скорее всего, люди еще долго будут настороженно относиться к вероятности чем-то заболеть в поездке. Поэтому привычные толпы в популярных туристических местах, вероятно, вернутся нескоро, и многие еще долго будут носить в таких местах маски.

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Кроме того, я предполагаю, что государства теперь будут острее реагировать на новости о появлении каких-то новых рисков пандемии. Если раньше новость, скажем, о появлении вируса Эболы представлялась большинству планеты локальной проблемой отдаленных регионов, то теперь все понимают, что возможны глобальные последствия, и решение "остановить транспортное сообщение" уже не выглядит как что-то невероятное, мы уже это проходили.

Когда восстановится туристическая отрасль?

Полное восстановление туристической отрасли, конечно же, займет годы, но при этом какие-то сегменты и направления будут восстанавливаться и расти гораздо быстрее и могут стремительно обогнать докризисные показатели уже в ближайший год. Например, тот же локальный туризм по необычным местам.

Международные авиаперелеты будут восстанавливаться еще очень долго. IATA прогнозирует, что мировой пассажиропоток вернется к прежним значениям не раньше 2024 года, причем они ухудшили свой первоначальный прогноз. После событий 11 сентября 2001 года пассажирская авиация восстанавливалась около семи лет. Надеюсь, сейчас глобальное восстановление отрасли пройдет быстрее, но все равно на него наверняка уйдут годы. Так что сейчас самое время развивать внутренний туризм.

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Также быстрее будет восстанавливаться онлайн-сегмент. "Онлайнизация" в этом году ускорилась, и этот тренд продолжится. Выходить из дома и ехать в оффлайн-кассу стало небезопасно. И в этом году все привыкли, что продукты лучше заказать с доставкой на дом, а билет купить в мобильном приложении.

Исчезнут ли маски в самолетах, или люди будут носить их теперь всегда?

Думаю, что шлейф от пандемии останется, какое-то время будет "мышечная память" и привычка, что в маске безопаснее. Будет ли через пять лет весь самолет сидеть в масках? Наверное, нет. Но некоторая "мода" на ношение масок в общественных местах останется — например, в Китае многие так ходили ещё задолго до появления коронавируса.

Что будет с ценами на билеты?

Билеты на самолеты по России сейчас дешевле, чем год назад. По нашим данным, в среднем — на 15%. Причём по некоторым направлениям средний чек сократился на 30-40%. Это, с одной стороны хорошо, потому что люди даже в такой сложный период могут продолжать путешествовать, с другой — авиакомпании делают это не от хорошей жизни, а чтобы заполнить борта, и это не очень укрепляет их финансовое положение. И когда ситуация стабилизируется, билеты по России должны снова подорожать — раньше в среднем рост цен был на 6-7% в год.

Что касается перелетов за рубеж (там, где они остались), то средний чек в этом году подрос, в некоторые месяцы по ряду направлений рост был в два раза по сравнению с прошлым годом, но такая динамика вызвана исключительно той ситуацией, в которой мы все оказались. В годовой динамике средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья вырос на 6%, в Европу — на 9%. В 2021 году авиабилеты за рубеж, скорее всего, дешеветь не будут, и цены сохранятся, как минимум, на уровне 2019 года.

Если будут открыты только отдельные направления, то цены по ним могут продолжить расти. Но динамика зависит от конкретного направления, спроса на него и сезонности. Например, в Анталью по итогам года средний чек даже сократился — на 17%, хотя в августе — сентябре он был на 20% выше, чем в те же месяцы 2019 года.