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Российские туристы в аэропорту Шереметьево

Когда приложение "Путешествую без COVID" заработает для стран ЕАЭС

© Sputnik / Григорий Сысоев
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20201228/15689094/Kogda-prilozhenie-Puteshestvuyu-bez-COVID-zarabotaet-dlya-stran-EAES.html

Задача продукта — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе - и третьих стран, подключившихся к проекту.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Приложение "Путешествую без COVID" может стать доступным для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в начале 2021 года после принятия соответствующих нормативных актов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна.

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Задача приложения "Путешествую без COVID" — обеспечить свободное и безопасное перемещение граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии коронавируса, а в перспективе - и третьих стран, подключившихся к проекту. Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне.

"Чтобы приложение вышло из состояния пилотного, нужно принять соответствующий регламент, который позволит масштабно запустить продукт, чтобы все граждане могли им пользоваться. Я думаю, что в начале следующего года должны быть приняты соответствующие нормативные решения, юридические основы, для того, чтобы граждане наших стран ЕАЭС могли пользоваться этим приложением", — сказал Саркисян.

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По его словам, продукт уже функционирует в пилотной стадии. На сегодня с продуктом работают Россия, Армения и Беларусь. Также идет активное взаимодействие с Кыргызстаном на предмет участия в проекте. 

После создания законодательного поля приложение сможет действовать на всей территории ЕАЭС.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдателями на сегодня являются Узбекистан, Молдова и Куба.

Теги:
мобильное приложение, приложение, ЕАЭС, туристы, Туризм



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