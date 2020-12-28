Когда приложение "Путешествую без COVID" заработает для стран ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Приложение "Путешествую без COVID" может стать доступным для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в начале 2021 года после принятия соответствующих нормативных актов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна.
"Чтобы приложение вышло из состояния пилотного, нужно принять соответствующий регламент, который позволит масштабно запустить продукт, чтобы все граждане могли им пользоваться. Я думаю, что в начале следующего года должны быть приняты соответствующие нормативные решения, юридические основы, для того, чтобы граждане наших стран ЕАЭС могли пользоваться этим приложением", — сказал Саркисян.
После создания законодательного поля приложение сможет действовать на всей территории ЕАЭС.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Наблюдателями на сегодня являются Узбекистан, Молдова и Куба.