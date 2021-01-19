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Туристический информационный центр

В Ташобласти проведут глобальный инвестиционный форум по туризму

Uzbekistan.travel
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210119/15818516/V-Tashoblasti-provedut-globalnyy-investitsionnyy-forum-po-turizmu.html

Глава Всемирной туристской организации рассказал о планах по организации первого форума детского туризма в Италии, в его рамках предложено презентовать узбекский опыт воспитания юных туристов.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Зампремьера Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с генсеком Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, сообщает правительственный портал со ссылкой на ИА Dunyo. 

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Договорились разработать критерии сертификации выпускников профессиональных учебных заведений Узбекистана. Это позволит улучшить профессиональные стандарты и навыки национальных кадров в сфере туризма, а также обеспечит выход профессиональных кадров на мировой рынок услуг.

Еще одним направлением сотрудничества, по мнению сторон, должно стать привлечение инвестиций в сферу туризма.

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Достигнута договоренность о проведении в июне 2021 года (в зависимости от дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической ситуации в мире) глобального инвестиционного форума под эгидой Всемирной туристской организации в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Зураб Пололикашвили рассказал о планах по организации первого форума детского туризма в Италии, в его рамках предложено презентовать узбекский опыт воспитания юных туристов. При этом выражена просьба рассмотреть возможность проведения второго подобного форума в 2022 году в Узбекистане.

Теги:
Азиз Абдухакимов, Узбекистан, Инвестиции, Туризм



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