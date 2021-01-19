Uzairways увеличила нормы провоза багажа на рейсах из Ташкента в Стамбул

В рамках акции авиакомпания решила увеличить допустимый к провозу объем багажа для пассажиров экономического и бизнес-класса.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В пресс-службе национальной авиакомпании объявили о проведении акции с 25 января по 5 марта 2021 года. Условия заявленного предложения распространяются только на рейсы, следующие из Стамбула в Ташкент.

Норма провоза багажа будет увеличена до 50 кг для пассажиров экономического класса. Пассажирам бизнес-класса в этот период разрешено провезти с собой багаж весом до 60 кг.

В конце года Uzbekistan Airways объявляла о предоставлении скидок на все внутриреспубликанские рейсы в период празднования Нового года с 1 по 3 января 2021 года.

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Индивидуальные пассажиры могли совершить перелет по стране со скидкой в 30%. Для туристических групп (5 и более человек), школьников, студентов колледжей, лицеев, вузов, учащихся и слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и др. ведомств цену снизили на 40%.