22:34 19 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск

Uzairways увеличила нормы провоза багажа на рейсах из Ташкента в Стамбул

© Sputnik / Руслан Кривобок
Туризм
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/16/15651993.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210119/15821822/Uzairways-uvelichila-normy-provoza-bagazha-na-reysakh-iz-Tashkenta-v-Stambul.html

В рамках акции авиакомпания решила увеличить допустимый к провозу объем багажа для пассажиров экономического и бизнес-класса.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В пресс-службе национальной авиакомпании объявили о проведении акции с 25 января по 5 марта 2021 года. Условия заявленного предложения распространяются только на рейсы, следующие из Стамбула в Ташкент.

Норма провоза багажа будет увеличена до 50 кг для пассажиров экономического класса. Пассажирам бизнес-класса в этот период разрешено провезти с собой багаж весом до 60 кг.

В конце года Uzbekistan Airways объявляла о предоставлении скидок на все внутриреспубликанские рейсы в период празднования Нового года с 1 по 3 января 2021 года.

Студентам-очникам узбекских вузов предоставят скидку 50% на ж/д билеты >>

Индивидуальные пассажиры могли совершить перелет по стране со скидкой в 30%. Для туристических групп (5 и более человек), школьников, студентов колледжей, лицеев, вузов, учащихся и слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз и др. ведомств цену снизили на 40%.

Теги:
багаж, Самолет, Турция, Стамбул, Авиакомпания Uzbekistan Airways



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крещенские купания в России во время пандемии - как это было
Чересчур талантлив: соседи написали заявление на 9-летнего музыканта из России
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться