Регулярные рейсы открываются между Ургенчем и Ферганой

Первые рейсы будут выполнены 3 и 6 февраля в 10.55 из Ургенча, в 14.05 из Ферганы. Подробности читайте далее.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. По маршруту Ургенч-Фергана-Ургенч открывается регулярное авиасообщение, сообщает UzAirways.

"Первые рейсы будут выполнены 3 и 6 февраля в 10.55 из Ургенча, в 14.05 из Ферганы, а с 11 февраля рейсы будут выполняться регулярно по четвергам и субботам", - говорится в информации.

Ранее Uzbekistan Airways заявила, что в феврале выполнит несколько рейсов из Казани в Ташкент.

UzAirways организует несколько чартеров из Казани в Ташкент >>

Uzbekistan Airways в сентябре возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, а на днях — в Таджикистан. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов.