Журналисты и блогеры ознакомились с развитием безопасного туризма в Турции

Участники пресс-тура посетили три города - Стамбул, Каппадокию и Анталию, где ознакомились с развитием сферы в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Работники масс-медиа Узбекистана, блогеры и специалисты по развитию туризма приняли участие в пресс-туре, организованном в Турции в рамках проекта "Безопасный туризм".

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Участники посетили три города - Стамбул, Каппадокию и Анталию, где ознакомились с развитием сферы в условиях пандемии.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Бухарской области Узбекистан - Турция: обмен туристическим опытом

При посадке самолета в аэропорту стюардессы выдают маски, перчатки и антисептики всем пассажирам. Участники пресс-тура узнали, что если вы гуляете по Турции без маски, вам придется заплатить штраф в размере 110 евро. Это строго контролируется местной полицией.

В гостиничных номерах, помимо привычного набора для каждого визитера, есть также упакованные маски, перчатки и антисептики, которыми можно пользоваться.

Летом прошлого года заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма Ботир Нуруллаев рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о том, что во время усиленных карантинных мер в регионе занимались развитием инфраструктуры. Начали изучать мировой опыт, а также мнения экспертов, которые прогнозируют, что направления отдыха, возможно, изменятся: могут стать популярными туры с минимальным количеством человек, туристы захотят быть ближе к природе.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Бухарской области Среднеазиатская долина в Каппадокии

Исходя из этого, специалисты сферы работали над развитием в регионе этно-, эко- и сельского туризма, а также горного и промышленного. Была проведена большая работа на местах, открылись зоны отдыха, профилактические санатории, туристические базы.