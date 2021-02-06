Особый кол-центр для туристов заработал в Узбекистане

При Управлении координации обеспечения безопасного туризма МВД РУз открылся единый кол-центр. Позвонить туда можно по номеру 11 73.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане начал работу кол-центр для туристов, призванный обеспечить их безопасность, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.Travel.

Сервис находится по управлением Министерства внутренних дел. В числе задач кол-центра — оперативная организация помощи путешественникам. Позвонить в него можно круглосуточно из любого региона по номеру

Сотрудники кол-центра свободного говорят на узбекском, русском и английском языках.

Ранее в Госкомтуризма сообщили о создании гастрономического электронного словаря для гостей страны. Он составлен на узбекском, русском и английском языках.

Глоссарий полезен не только для туристов, но и для поваров, работающих в ресторанах и кафе.