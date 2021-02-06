Особый кол-центр для туристов заработал в Узбекистане

Сервис находится по управлением Министерства внутренних дел. В числе задач кол-центра — оперативная организация помощи путешественникам. Позвонить в него можно круглосуточно из любого региона по номеру 11 73.
Сотрудники кол-центра свободного говорят на узбекском, русском и английском языках.
Ранее в Госкомтуризма сообщили о создании гастрономического электронного словаря для гостей страны. Он составлен на узбекском, русском и английском языках.
Глоссарий полезен не только для туристов, но и для поваров, работающих в ресторанах и кафе.
Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана на этой неделе подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", проект которой планируется подготовить в мае, а начать строительство — в сентябре.