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Туристическая полиция Узбекистана тестирует новую форму

Особый кол-центр для туристов заработал в Узбекистане

Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210206/15950688/V-Uzbekistane-zarabotal-osobyy-kol-tsentr-dlya-turistov.html

При Управлении координации обеспечения безопасного туризма МВД РУз открылся единый кол-центр. Позвонить туда можно по номеру 11 73.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане начал работу кол-центр для туристов, призванный обеспечить их безопасность, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.Travel.

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Сервис находится по управлением Министерства внутренних дел. В числе задач кол-центра — оперативная организация помощи путешественникам. Позвонить в него можно круглосуточно из любого региона по номеру 11 73.

Сотрудники кол-центра свободного говорят на узбекском, русском и английском языках.

Ранее в Госкомтуризма сообщили о создании гастрономического электронного словаря для гостей страны. Он составлен на узбекском, русском и английском языках.

Глоссарий полезен не только для туристов, но и для поваров, работающих в ресторанах и кафе.

Теги:
Туризм, МВД Узбекистана, безопасность, туристы



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