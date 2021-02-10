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Пассажирка с чемоданами в аэропорту

Узбекистан вводит 10-дневный безвизовый режим с пятью странами

© Sputnik / Алексей Филиппов
Туризм
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Sputnik Узбекистан
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Безвизовый режим будет предоставляться гражданам этих стран при наличии у них билетов на родину или в третьи страны.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Узбекистан с 1 марта вводит безвизовый режим сроком на десять дней для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая Гонконг и Макао, говорится в новом указе.

В список стран вошли: Катар, Бахрейн, Китай, Гонконг, Кувейт и Макао.

"Безвизовый режим будет предоставляться гражданам этих стран при наличии у них билетов на родину или в третьи страны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Узбекистане установлен безвизовый режим с 85 странами, в том числе двусторонний - с Грузией и странами СНГ, включая Россию. С июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.

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Также вчера стало известно, что Iran Aseman Airlines намерена с марта начать полеты по маршрутам Ташкент — Тегеран и Тегеран — Бухара. Пока речь идет о чартерных рейсах, но в дальнейшем планируется запустить регулярное авиасообщение и расширить географию. 

Теги:
Бахрейн, Китай, Китай, Гонконг, Кувейт, Катар, туристы, Туризм, турист, виза, Узбекистан, Узбекистан



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