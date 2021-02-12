АО "Узбекистон темир йуллари" запускает дополнительные поезда для туристов

Пассажирские составы будут отправляться из Андижана в Нукус и обратно, а также из Термеза в Хиву и назад.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" запускает пассажирские поезда по новым направлениям. В ведомстве подчеркивают, что такой шаг предпринят для того, чтобы стимулировать развитие внутреннего и паломнического туризма в стране.

Пассажирские составы будут отправляться из Андижана в Нукус и обратно и из Термеза в Хиву и назад, говорится на сайте ж/д перевозчика.

В частности, в 2021 году начнут курсирование следующие поезда:

с 15 февраля поезд №658/657 сообщением Андижан – Нукус – Андижан;

с 18 февраля поезд №684/683 сообщением Термез – Хива – Термез.

В связи с вводом дополнительных поездов вносятся изменения в расписание движения следующих поездов:

с 14 февраля поезд №93 сообщением Андижан – Ташкент;

с 17 февраля поезд №84/83 сообщением Ташкент – Термез – Ташкент;

с 19 февраля поезд №656 сообщением Андижан – Хива;

с 20 февраля поезд №6434 сообщением Ургенч – Питнак;

с 21 февраля поезд №398 сообщением Андижан – Хива.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005, а также по номерам региональных справочных служб.

Две недели назад в АО "Узбекистон темир йуллари" объявили о запуске поезда по маршруту "Ташкент — Шават — Ташкент".

Состав начал курсировать с 3-4 февраля. Поезд будет ходить три раза в неделю.