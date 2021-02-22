В Германии показали документальный фильм о Самарканде — видео

К тому же сюжет передачи на телеканале 3Sat повествовал о жизни самаркандцев и красивых пейзажах древнего города.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Германии телезрителям показали документальный фильм об исторических памятниках Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба Самаркандского областного управления развития туризма.

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К тому же сюжет передачи на телеканале 3Sat повествовал о жизни самаркандцев и красивых пейзажах древнего города.

По данным туристического ведомства, 3Sat является популярным общественным телеканалом, созданным как совместный проект немецкой ZDF, австрийской ORF и швейцарской SRG SSR. Канал вещает на немецком языке с 1 декабря 1984 года. Его телевизионная аудитория составляет около 40 миллионов человек в Германии, Австрии и Швейцарии. В других странах Европы у канала около 85,5 миллионов зрителей.