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Площадь Регистан в Самарканде

В Германии показали документальный фильм о Самарканде — видео

Sputnik / Мария Науменко
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210222/16056883/V-Germanii-pokazali-dokumentalnyy-film-o-Samarkande--video.html

К тому же сюжет передачи на телеканале 3Sat повествовал о жизни самаркандцев и красивых пейзажах древнего города. 

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Германии телезрителям показали документальный фильм об исторических памятниках Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба Самаркандского областного управления развития туризма.

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К тому же сюжет передачи на телеканале 3Sat повествовал о жизни самаркандцев и красивых пейзажах древнего города. 

По данным туристического ведомства,  3Sat является популярным общественным телеканалом, созданным как совместный проект немецкой ZDF, австрийской ORF и швейцарской SRG SSR. Канал вещает на немецком языке с 1 декабря 1984 года. Его телевизионная аудитория составляет около 40 миллионов человек в Германии, Австрии и Швейцарии. В других странах Европы у канала около 85,5 миллионов зрителей.

Теги:
Германия, Узбектуризм, Туризм, Самарканд



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