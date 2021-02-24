Блогеры из Германии, Швейцарии и Австрии начнут продвигать туризм в РУз

Во время видеоконференции была включена прямая трансляция с древней площади Регистан, расположенной в центре Самарканда. Архитектурное сооружение произвело впечатление на иностранных медийных персон.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Государственный комитет по развитию туризма совместно с Генеральным консульством Узбекистана во Франкфурте-на-Майне и Global communication Experts Agency организовалb онлайн-встречу с более чем 20 блогерами из Германии, Швейцарии и Австрии. Также в мероприятии приняли участие иностранные журналисты и представители туристических агентств, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

"Зарубежным партнерам были продемонстрированы презентация и видеоролик о богатой культурной истории Узбекистана, древних памятниках, реформах в туристической сфере за последние годы, включая новые туристические объекты, гастрономию, национальные ремесла и туристический потенциал страны", - указано в релизе.

Во время видеоконференции была включена прямая трансляция с древней площади Регистан, расположенной в центре Самарканда. Архитектурное сооружение произвело впечатление на иностранных блогеров и представителей туризма.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере туризма, что поможет снизить воздействия пандемии на данную отрасль.