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Блогеры из Германии, Швейцарии и Австрии начнут продвигать туризм в РУз

Telegram / Uzbekistan.Travel
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210224/16066551/Blogery-iz-Germanii-Shveytsarii-i-Avstrii-nachnut-prodvigat-turizm-v-RUz.html

Во время видеоконференции была включена прямая трансляция с древней площади Регистан, расположенной в центре Самарканда. Архитектурное сооружение произвело впечатление на иностранных медийных персон.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Государственный комитет по развитию туризма совместно с Генеральным консульством Узбекистана во Франкфурте-на-Майне и Global communication Experts Agency организовалb онлайн-встречу с более чем 20 блогерами из Германии, Швейцарии и Австрии. Также в мероприятии приняли участие иностранные журналисты и представители туристических агентств, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

"Зарубежным партнерам были продемонстрированы презентация и видеоролик о богатой культурной истории Узбекистана, древних памятниках, реформах в туристической сфере за последние годы, включая новые туристические объекты, гастрономию, национальные ремесла и туристический потенциал страны", - указано в релизе.
Площадь Регистан в Самарканде
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Во время видеоконференции была включена прямая трансляция с древней площади Регистан, расположенной в центре Самарканда. Архитектурное сооружение произвело впечатление на иностранных блогеров и представителей туризма.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере туризма, что поможет снизить воздействия пандемии на данную отрасль.

Теги:
Австрия, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, Самарканд, Регистан



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