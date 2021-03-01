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Купе пассажирского поезда

Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете

Pixabay
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210301/16099384/Ustanovleny-skidki-na-poezdki-po-Uzbekistanu-na-poezde-i-samolete.html

При покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги) туроператор предоставляет скидку в размере 2 млн сумов за счет государственных субсидий.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Кабмин республики утвердил порядок использования льгот и субсидий, а также размер местных туристических сборов, взимаемых с граждан за проживание. Об этом сообщает Госкомтуризма.

Так, билеты на новые рейсы будут продаваться со скидкой 25%, а если билет будет приобретен через туроператоров, предполагается дополнительная скидка в 15%. Таким образом, путешественникам придется оплатить лишь 60% от стоимости билета.

Также на 15% понижается цена билетов на поезд и на 10% — на гостиничные услуги, если они приобретены у туроператоров.

Ансамбль Боло-Хауз в Бухаре
Telegram / Uzbekistan.Travel
Внутренний туризм в Узбекистане: какие скидки предложат путешественникам

Например, при покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги) туроператор предоставляет скидку в размере 2 млн сумов за счет государственных субсидий.

Максимальную сумму субсидируемых авиа- и железнодорожных маршрутов, а также стоимость авиабилетов и проживания в гостиницах определяет Специальная комиссия.

Размер местного туристического сбора за проживание составляет 0,4% от базовой суммы расчета или 980 сумов.

В Госкомтуризме отмечают, что налоговые льготы, введенные в 2020 году, продлят до конца 2021-го.

Теги:
скидки, Узбекистан, Путешествие, Госкомтуризм, Туризм



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