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Чемоданы в аэропорту

Uzbekistan Airways объявила скидки на внутренние рейсы в честь Навруза

© Sputnik / Максим Блинов
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210303/16115858/Uzbekistan-Airways-obyavila-skidki-na-vnutrennie-reysy-v--chest-Navruza.html

В составе туристических групп (пять и более человек), а также для школьников, учащихся колледжей, лицеев, студентов вузов, слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК льгота будет составлять 40%.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания UzAirways объявила о скидках на билеты на все внутренние рейсы для граждан Узбекистана в период празднования Навруза с 20 по 22 марта 2021 года.

Индивидуальные пассажиры смогут отправиться в путешествие по стране со скидкой в 30%. В составе туристических групп (пять и более человек), а также для школьников, учащихся колледжей, лицеев, студентов вузов, слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК льгота будет составлять 40%.

Если в тур по стране отправляется семья из двух и более человек (муж и жена, муж и жена и их дети до 18 лет, отец с детьми до 18 лет или мать с детьми до 18 лет), то цена на билеты для них будет снижена вдвое.

Такую же скидку в 50% получат пенсионеры, лица с инвалидностью, участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, граждане, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 1941-1945 годов, а также участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ансамбль Боло-Хауз в Бухаре
Telegram / Uzbekistan.Travel
Внутренний туризм в Узбекистане: какие скидки предложат путешественникам

Ранее, 1 марта, Кабмин республики утвердил порядок использования льгот и субсидий, а также размер местных туристических сборов, взимаемых с граждан за проживание. Об этом сообщает Госкомтуризма.

Так, билеты на новые рейсы будут продаваться со скидкой 25%, а если билет будет приобретен через туроператоров, предполагается дополнительная скидка в 15%. Таким образом, путешественникам придется оплатить лишь 60% от стоимости билета.

Теги:
Узбекистан, Навруз, скидки, авиабилет, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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