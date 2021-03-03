Cтрана улыбающихся людей: чем турецкого репортера впечатлил Узбекистан

Журналист отметил, что, несмотря на сложный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, узбекистанцы сумели сохранить позитивный настрой и готовы с радостью принимать туристов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Репортер и журналист из Турции Гунгёр Явузаслан поделился своими впечатлениями об Узбекистане, опубликовав статью на сайте новостного агентства Adiyaman ilk haber.

В своем очерке он пишет о местных традициях и как они близки к турецким.

Также его восхитили древние города Узбекистана — Бухара и Самарканд, в частности, их необычные архитектурные сооружения.

Кроме этого, он был очарован улыбчивым узбекским народом, его жизнерадостным настроем. Несмотря на сложный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, узбекистанцы сумели сохранить позитивный настрой и готовы с радостью принимать туристов, отметил автор.

Напомним: в декабре прошлого года экс-депутат Национальной ассамблеи Турции — советник председателя Госкомтуризма РУз Садик Бадак предложил свои идеи по развитию туристической отрасли в республике в постковидный период. Эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.