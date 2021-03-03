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Вид сверху на площадь Регистан в Самарканде

Cтрана улыбающихся людей: чем турецкого репортера впечатлил Узбекистан

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20210303/16118543/Ctrana-ulybayuschikhsya-lyudey-turetskiy-reporter-podelilsya-vpechatleniyami-ob-RUz.html

Журналист отметил, что, несмотря на сложный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, узбекистанцы сумели сохранить позитивный настрой и готовы с радостью принимать туристов.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Репортер и журналист из Турции Гунгёр Явузаслан поделился своими впечатлениями об Узбекистане, опубликовав статью на сайте новостного агентства Adiyaman ilk haber. 

В своем очерке он пишет о местных традициях и как они близки к турецким.

Также его восхитили древние города Узбекистана — Бухара и Самарканд, в частности, их необычные архитектурные сооружения.
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Кроме этого, он был очарован улыбчивым узбекским народом, его жизнерадостным настроем. Несмотря на сложный период, связанный с распространением коронавирусной инфекции, узбекистанцы сумели сохранить позитивный настрой и готовы с радостью принимать туристов, отметил автор.

Напомним: в декабре прошлого года экс-депутат Национальной ассамблеи Турции — советник председателя Госкомтуризма РУз Садик Бадак предложил свои идеи по развитию туристической отрасли в республике в постковидный период. Эксперт предложил создать "туристический коридор", а также ввести кредитные и налоговые льготы для туристических агентов и туроператоров.

Теги:
туристы, Узбекистан, Турция, мнение эксперта, Туризм



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