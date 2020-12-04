Рабочий визит главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Узбекистан

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Узбекистан с рабочим визитом. В ходе поездки он провел переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, с премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также принял участие в открытии Ташкентского металлургического завода. По итогам визита были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве в сфере торговли и промышленной кооперации.