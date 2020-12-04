Рабочий визит главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Узбекистан

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Узбекистан с рабочим визитом. В ходе поездки он провел переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, с премьер-министром Абдуллой Ариповым, а также принял участие в открытии Ташкентского металлургического завода. По итогам визита были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве в сфере торговли и промышленной кооперации.
В Ташкенте запустили производство на металлургическом заводе, построенном при содействии и финансовой поддержке РФ. В церемонии старта промышленного объекта принял участие глава Минпромторга Денис Мантуров.
Руководитель Минпромторга России Денис Мантуров, выступая на церемонии открытия Ташкентского металлургического завода, подчеркнул важность и уникальность подобных совместных проектов, а также анонсировал весной 2021 года проведение в республике выездной выставки.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев месте с главой Минпромторга России принял участие в торжественном открытии Ташкентского металлургического завода. Глава государства подчеркнул, что этот масштабный проект заложил прочный фундамент в двусторонние промышленные связи.
Ярмарка впервые пройдет за пределами России и в ней примут участие иностранные, российские и узбекские компании.
Предприятие сможет экспортировать продукцию на $90 млн долларов в год. Также комплекс обеспечит работой около 700 человек, а вместе со смежными отраслями будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест.
В СЭС республики заявили, что в ближайшее время будет принято решение по использованию первых 100 доз препарата "Спутник V" от коронавируса COVID-19.
Груз принял первый замначальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев.
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