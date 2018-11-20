Недетские забавы: в Самарканде обсуждают танцы на капоте

В Самарканде молодые люди продемонстрировали опасный трюк, который мог бы запросто закончиться трагедией.

Узбекские соцсети облетело видео, на кадрах которого молодая девушка с риском для жизни исполняет танец на капоте автомобиля, движущегося по оживленному шоссе на приличной скорости.

Сначала молодые люди танцуют на дороге, но потом парень сел в автомобиль, и танец продолжила только девушка, причем лежа на капоте. В авто в этот момент, вероятно, находится кто-то из ее приятелей, кто и ведет съемку.

Отметим, что ранее многие жители Узбекистана, в том числе известные исполнители, присоединились к флешмобу Kiki Challenge, в рамках которого люди выпрыгивают из автомобилей и танцуют.

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Тогда ГУВД обратилось к гражданам с просьбой не повторять опасный трюк, предупреждая, что во время движения запрещено высовывать части тела (кроме рук) из салона автомобиля. Какова же будет реакция на самаркандские забавы, покажет время.

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