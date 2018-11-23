Перекур на багажнике, или Чем закончилась опасная езда узбекистанца

Связана она с видеозаписью, на кадрах которой молодой человек разгоняется на машине, а затем на ходу выскакивает из нее, обходит и садится на багажник. Сидя спиной к дороге, мужчина закуривает и с весьма вальяжным видом позирует на камеру.
Примечательно, что за рулем в этот момент никого нет и автомобиль движется по шоссе сам собой.
Неясно, на что рассчитывает водитель – что в автомобиле при сборке установлен автопилот, или что все прочие автомобилисты в Фергане (а именно там происходят события) непременно должны увидеть его за несколько метров и объехать.
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Однако желание поразить публику своей выходкой вполне сбылось – пользователи Сети активно обсуждают поступок парня, но отнюдь не одобряют его.
Отметим, что позже очевидцы сняли этот автомобиль на штрафстоянке возле ОВД в Фергане, снабдив видео комментарием, что, вероятно, "герой" уже объясняется с правоохранителями.