Чудо продолжается: Усманов поблагодарил Путина от всего узбекского народа

Алишер Усманов и его супруга Ирина Винер-Усманова получили в Кремле государственные награды от Владимира Путина.

Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова получили из рук президента России Владимира Путина ордена за заслуги перед Отечеством III и II степени.

Среди тех, кто получил награды, также артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, хоккейный тренер Олег Знарок и другие.

© Sputnik / Алексей Дружинин За заслуги перед Отечеством: Усманов с женой получили награды из рук Путина

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии, и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание. Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", - сказал Путин на вручении наград.

Ирина Винер-Усманова много лет выполняет обязанности главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов входит в число самых богатых российских предпринимателей. В 2006 году он основал USM Holdings – один из крупнейших металлургических комплексов России. С октября 2008 года является президентом Международной федерации фехтования.

"Ощущение чуда, которое происходит со мной в этой стране, которой руководит Владимир Владимирович, продолжается. Я сегодня могу сказать огромную благодарность президенту не только от себя, но и от имени всех спортсменов и коллектива Федерации фехтования, которую я возглавляю. От имени работников двух огромных холдингов. И от имени всех моих соотечественников, всех граждан Узбекистана, где я родился, за вашу огромную братскую поддержку", - заявил Усманов на награждении.

В конце октября этого года он отказался от руководства компанией Mail.ru Group. Свое решение Усманов объяснил тем, что высокотехнологичными производствами должны руководитель люди, остро чувствующие тренды развития современного цифрового бизнеса.