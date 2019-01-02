21:42 02 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Видео

Трагедия в Магнитогорске: руины и поминание жертв

Получить короткую ссылку
Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (8)
5801

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Илья Московец

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погиб 21 человек, судьба еще 20 жильцов неизвестна. Спасатели продолжают разбор завалов

В Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

МЧС РФ
Чудесное спасение: младенца достали из-под завалов в Магнитогорске - видео

В результате погибли по меньшей 21 человек. В числе пострадавших — шесть человек, включая 11-месячного младенца. Состояние всех раненых стабильное, сообщали в Минздраве. Судьба десятков жильцов остается неизвестной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе ввели режим ЧС. Взрыв в многоэтажке Магнитогорска разрушил 26 квартир.

Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Магнитогорске >>>

Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (8)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Такие разные, или История елочных игрушек СССР – фотопарад
Трагедия в Магнитогорске: руины и поминание жертв
Как уберечься на скользкой дороге

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054