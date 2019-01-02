Трагедия в Магнитогорске: руины и поминание жертв

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погиб 21 человек, судьба еще 20 жильцов неизвестна. Спасатели продолжают разбор завалов

В Магнитогорске рано утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

В результате погибли по меньшей 21 человек. В числе пострадавших — шесть человек, включая 11-месячного младенца. Состояние всех раненых стабильное, сообщали в Минздраве. Судьба десятков жильцов остается неизвестной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе ввели режим ЧС. Взрыв в многоэтажке Магнитогорска разрушил 26 квартир.

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