16:02 09 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Видео

В Тихом океане дрейфует корабль с тысячами горящих авто

Получить короткую ссылку
46820

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / Defense Technology

На борту корабля находится 3,8 тысячи автомобилей. Судно движется по течению без экипажа.

В Тихом океане продолжает гореть корабль с 3,8 тысячи автомобилей. Огонь вспыхнул на прошлой неделе во время транспортировки машин из Японии на Гавайи. На борту был 21 человек, 16 из них были спасены. Четверых нашли мертвыми в воде, еще один пропал.

Как пишет Associated Press, представители концерна Nissan подтвердили, что судно перевозило 3,5 тысячи автомобилей этой марки, а также еще более трехсот легковых машин и строительной техники. В компании не имеют данных о состоянии груза. Представители Nissan опасаются за жизнь моряков и спасателей.

Причины возгорания пока неизвестны. Корабль движется по течению без экипажа.

Теги:
автомобили, пожар, Океан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура из снега, сделанная мастерами на XIX Сибирском фестивале снежной скульптуры в Первомайском сквере Новосибирска
Трамп, Йети и другие снежные скульптуры со всего мира
Реинкарнация Майкла Джексона в строителя
Китайский Майкл Джексон покорил интернет
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054