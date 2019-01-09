В Тихом океане дрейфует корабль с тысячами горящих авто

В Тихом океане продолжает гореть корабль с 3,8 тысячи автомобилей. Огонь вспыхнул на прошлой неделе во время транспортировки машин из Японии на Гавайи. На борту был 21 человек, 16 из них были спасены. Четверых нашли мертвыми в воде, еще один пропал.

Как пишет Associated Press, представители концерна Nissan подтвердили, что судно перевозило 3,5 тысячи автомобилей этой марки, а также еще более трехсот легковых машин и строительной техники. В компании не имеют данных о состоянии груза. Представители Nissan опасаются за жизнь моряков и спасателей.

Причины возгорания пока неизвестны. Корабль движется по течению без экипажа.