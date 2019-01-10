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На кухне у соседей: как в Азербайджане готовят плов с лобио

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© Sputnik .

Кадры приготовления аппетитного блюда показал Sputnik Азербайджан.

В Азербайджане тоже готовят плов – более того, его есть несколько видов. Один из самых вкусных и экзотичных – с добавлением лобио и алчевой пасты, такое блюдо лучше всего умеют делать в Гахе.

"Нам понадобятся вареное лобио, молотые грецкие орехи и лук, нарезанный мелко и тонко. Его нужно смешать с лобио, добавить немного соли по вкусу и туда же орехи", - рассказывает хозяйка.

Затем воду ставят закипать в кастрюле, а рис – отмокать в соленой воде, его варят и все смешивают с мясом, овощами и специями.

Теги:
плов, Азербайджан



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