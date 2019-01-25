Венесуэла в огне: видео беспорядков в стране

Протесты на улицах Венесуэлы перетекли в беспорядки, избранный глава государства Николас Мадуро заявил о попытке госпереворота.

Страна оказалась расколота на два лагеря – одни выступают за Николаса Мадуро, вступившего в должность президента 10 января. Другие – за Хуана Гуаидо, который 23 января заявил, что возложил на себя исполнение полномочий главы государства.

Пока никто не берется предсказывать, как долго продлятся мятежные настроения в стране, но в 2017 году, когда народ Венесуэлы не согласился с отказом Мадуро признать полномочия избранного парламента, столкновения продолжались несколько месяцев.

Что происходит на улицах в Венесуэле, смотрите на видео Sputnik.