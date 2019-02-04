Умер на полу в гримерке: попытки спасти Децла попали на видео

В Сети появилось видео из клуба, где скончался рэпер Децл. На кадрах видно, как медики проводили реанимационные манипуляции, чтобы завести сердце исполнителя.

Видeo пocлeдниx мгновений жизни pэпepa Дeцлa былo oпубликoвaнo в Сeти. Свидeтeль пpoиcшecтвия зaфикcиpoвaл peaнимaциoнныe мepoпpиятия, кoтopыe ocущecтвляли вpaчи для тoгo, чтoбы cпacти жизнь 35-летнего музыканта.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля.

Очевидцы рассказали, что после концерта Кирилл пожаловался на плохое самочувствие. Он прошел в свою гримерную, сел в кресло и потерял сознание.

Последнее выступление рэпера Децла попало на видео =>>>

Концертный директор рэпера Павел Беленец заявил, что врачи около получаса пытались спасти музыканта. "Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса", — сказал Беленец.

Он добавил, что медицинские работники делали Децлу "уколы адреналина", однако это также не помогло спасти музыканта.

Отметим, что официальная причина смерти до сих пор не объявлена. Родные и представители певца ожидают завершения судебно-медицинской экспертизы.