Умер на полу в гримерке: попытки спасти Децла попали на видео

Видeo пocлeдниx мгновений жизни pэпepa Дeцлa былo oпубликoвaнo в Сeти. Свидeтeль пpoиcшecтвия зaфикcиpoвaл peaнимaциoнныe мepoпpиятия, кoтopыe ocущecтвляли вpaчи для тoгo, чтoбы cпacти жизнь 35-летнего музыканта.
О смерти Децла стало известно утром 3 февраля.
Очевидцы рассказали, что после концерта Кирилл пожаловался на плохое самочувствие. Он прошел в свою гримерную, сел в кресло и потерял сознание.
Последнее выступление рэпера Децла попало на видео =>>>
Концертный директор рэпера Павел Беленец заявил, что врачи около получаса пытались спасти музыканта. "Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса", — сказал Беленец.
Он добавил, что медицинские работники делали Децлу "уколы адреналина", однако это также не помогло спасти музыканта.
Отметим, что официальная причина смерти до сих пор не объявлена. Родные и представители певца ожидают завершения судебно-медицинской экспертизы.