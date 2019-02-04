13:42 04 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Видео

Умер на полу в гримерке: попытки спасти Децла попали на видео

Получить короткую ссылку
87701

Новости

Все новости
Все новости
© ВКонтакте

В Сети появилось видео из клуба, где скончался рэпер Децл. На кадрах видно, как медики проводили реанимационные манипуляции, чтобы завести сердце исполнителя.

Видeo пocлeдниx мгновений жизни pэпepa Дeцлa былo oпубликoвaнo в Сeти. Свидeтeль пpoиcшecтвия зaфикcиpoвaл peaнимaциoнныe мepoпpиятия, кoтopыe ocущecтвляли вpaчи для тoгo, чтoбы cпacти жизнь 35-летнего музыканта.

Децл
© Вконтакте
Мои слезы, моя печаль: какие клипы Децла были популярны в мире

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля.

Очевидцы рассказали, что после концерта Кирилл пожаловался на плохое самочувствие. Он прошел в свою гримерную, сел в кресло и потерял сознание.

Последнее выступление рэпера Децла попало на видео =>>>

Концертный директор рэпера Павел Беленец заявил, что врачи около получаса пытались спасти музыканта. "Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса", — сказал Беленец.

Он добавил, что медицинские работники делали Децлу "уколы адреналина", однако это также не помогло спасти музыканта.

Отметим, что официальная причина смерти до сих пор не объявлена. Родные и представители певца ожидают завершения судебно-медицинской экспертизы.

Теги:
Смерть публичных людей, смерть, Ижевск



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
Умер рэпер Децл
Умер на полу в гримерке: попытки спасти Децла попали на видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054