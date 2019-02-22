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Как узоры эпохи Македонского оживают на посуде гиждуванских мастеров

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О символике росписи рассказал мастер в шестом поколении из Бухарской области Алишер Нарзуллаев.

Мастер Алишер Нарзуллаев
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Гиждуванская керамика имеет свои неповторимые особенности и традиции. Например, некоторые цветы, которые изображают мастера, в природе не существуют. Однако этому орнаменту около полутора тысяч лет. Со временем каждый мастер добавляет в него что-то свое, рассказал Нарзуллаев Sputnik Узбекистан.

История Гиждуванской керамики насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Есть некоторые элементы орнаментов, которые существовали еще во времена Александра Македонского.

Смотрите на видео, как выглядят уникальные предметы, выполненные узбекскими ремесленниками, которые хранят в себе вековые традиции.

Теги:
ремесленники, Узбекистан



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